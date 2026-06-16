¿Sí murió Oliver Tree? Identifican cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale por huellas dactilares; restos del cantante estadounidense no han sido verificados

Miembros de peritaje del Instituto Médico Forense de Brasil revelaron más datos de cómo fue que encontraron los cuerpos de las víctimas en el accidente de helicóptero donde fallecieron figuras famosas como Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

Indicaron que casi todas las identidades de los cuerpos ya fueron verificadas, a excepción del cantante estadounidense Tree.

¡DRAMÁTICO GIRO EN EL CASO DE OLIVER TREE, GASPI Y LUCAS VIGNALE ! 🕊️🖤📺



La tarde de ayer se reveló que el helicóptero Bell 206B donde lamentablemente falleció el cantante Oliver Tree y el influencer Gaspi, tenía una denuncia desde 2025 por operar como taxi aéreo clandestino y… pic.twitter.com/Yw5ekrL6P0 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 16, 2026

Cómo encontraron los cuerpos de Gaspi y Oliver Tree

Según medios brasileños, los restos fueron sustraídos de la zona del accidente y posteriormente identificados mediante sus huellas dactilares. Debido a la forma en la que sucedieron los hechos y cómo es que terminaron las unidades, fue necesario realizar el análisis para no confirmar algo que no estaba 100% comprobado.

Oliver Tree está vivo

Respecto al cuerpo de Oliver Tree, las autoridades no han podido confirmar que uno de los hallados sea de él, ¿por qué? Para confirmar que Tree está entre los restos es necesario realizar pruebas más certeras y específicas, como las de ADN, esto debido a que lo que se encontró está completamente calcinado y es difícil determinar la identidad.

Después de la caída de los helicópteros, uno de ellos se incendió por completo y es donde se cree que viajaba el cantante.

Qué causó el accidente donde murió Oliver tree: esta sería la línea de investigación

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil se encuentra investigando qué fue exactamente lo que provocó el incidente donde fallecieron las figuras públicas. Hasta ahora, la línea que siguen las autoridades es descartar que los helicópteros estuvieran relacionados con la clandestinidad, es decir, que no estuvieran autorizados para transitar.

De acuerdo a lo dicho, ambas unidades se estrellaron en el Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, y cayeron.

Indignación en redes sociales luego de que usuarios denunciaran la presunta difusión de material sensible relacionado con el accidente que involucra a los artistas Oliver Tree y Gaspi.⚠️📲 pic.twitter.com/NAvkahUSOM — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 15, 2026

Quiénes son todos los fallecidos en el accidente de Brasil

En el incidente hubo un total de seis fallecidos y ningún sobreviviente. Los que se encontraban en los helicópteros son:

Oliver Tree- cantante estadounidense de 32 años

Gaspar Prime, Gaspi- youtuber argentino de 23 años

Lucas Brito- productor musical brasileño de 26 años.

Alexandre Souza- piloto de carreras brasileño de 25 años.

Charles Marsillac- piloto brasileño.

Lucas Vignale- productor argentino de videos musicales de 28 años.