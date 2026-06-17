Zapatero rompe el silencio ante juez: niega influyentismo en millonario rescate de Plus Ultra

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional para declarar como testigo en una de las investigaciones más mediáticas de los últimos años: el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

¿Qué dijo Zapatero? Durante casi tres horas de declaració, el exmandatario rechazó de manera contundente el haber utilizado su influencia política o sus contactos institucionales para favorecer a la compañía aérea que recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el gobierno español, para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria.

La comparecencia forma parte de una investigación judicial que busca esclarecer si existieron irregularidades o presiones indebidas durante el proceso que permitió a la empresa acceder a recursos públicos.

Víctor Moreno Catena, abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, llega el día en que Zapatero testifica ante la Audiencia Nacional en Madrid, España.|Mohammed Salem

¿Por que está bajo investigación en el rescate de Plus Ultra?

El caso Plus Ultra genera un debate en España desde que se aprobó el apoyo financiero a la aerolínea en el año 2021; diversos sectores cuestionaron si la empresa cumplía realmente con los requisitos para ser considerada estratégica para la economía española, condición necesaria para acceder al fondo de rescate, impulsado durante la pandemia. Las dudas llevaron a la apertura de investigaciones administrativas y judiciales para determinar si el procedimiento se ajustó plenamente a la legalidad.

🚨LO ULTIMO‼️ ZAPATERO, primer presidente en la historia en declarar como imputado ante el juez.

Se juega 6 DELITOS graves, como tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. Hoy se se decide la retirada del pasaporte. pic.twitter.com/TKPhT27oBZ — Liliana Franco (@lilianaf523) June 17, 2026

¿Que declaró José Luis Rodríguez Zapatero?

Según trascendió tras la comparecencia judicial, Zapatero negó haber realizado gestiones, presiones o recomendaciones destinadas a favorecer la aerolínea. El expresidente, aseguró que no participó en unas decisiones adoptadas por los organismos encargados de valorar y aprobar la ayuda financiera.

Asimismo, sostuvo que cualquier relación o contacto con empresarios vinculados a la compañía, se desarrolló dentro de los márgenes normales de su actividad pública y profesional posterior a su paso por el Gobierno.

La Audiencia Nacional continúa recabando, testimonios y documentación para esclarecer todos los aspectos relacionados con el rescate. Por ahora la declaración de Zapatero se incorpora la expediente como parte de las diligencias encaminadas a determinar si existieron actuaciones irregulares o si el proceso se desarrolló conforme a los criterios establecidos por las autoridades españolas.

Rescate de Plus Ultra: Un caso que mantiene la atención pública

El rescate de Plus Ultra sigue siendo uno de los asuntos más observados en la política y la justicia española debido al uso de recursos públicos y a la participación de figuras relevantes en el ámbito político y empresarial. Mientras la investigación avanza, la atención se centra en las conclusiones que pueden derivar del proceso y en el impacto que estas tengan sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

