Tiroteo dentro de hospital en Wilmington deja heridos y movilización de emergencia

Un tiroteo este martes en Delaware, Estados Unidos, dejó momentos de caos y una intensa movilización de la policía local en el interior del Wilmington Hospital, uno de los principales centros médicos de la ciudad.

Tras el ataque armado dentro de la clínica, las autoridades activaron protocolos de emergencia y ordenaron el confinamiento de las instalaciones mientras se desarrollaba una investigación por un posible tirador activo.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, al menos dos personas resultaron heridas por disparos dentro del complejo médico, situación que provocó una rápida movilización policial.

Autoridades despliegan operativo tras los disparos en el Wilmington Hospital

David Karas, director administrativo del Departamento de Policía de Wilmington, confirmó que los reportes iniciales alertaban sobre personas lesionadas por arma de fuego dentro del hospital.

Sin embargo, durante las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades evitaron proporcionar detalles sobre el estado de salud de las víctimas o sobre la posible localización del responsable, debido a que las investigaciones continuaban en desarrollo.

La presencia de patrullas y personal de seguridad se incrementó en los alrededores del hospital mientras los agentes revisaban distintas áreas del edificio para descartar nuevos riesgos.

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Hospital desvía pacientes y activa protocolos de seguridad tras tiroteo en Wilmington

Tras conocerse los hechos, la organización médica ChristianaCare, responsable de la operación del Wilmington Hospital, informó que activó medidas extraordinarias para proteger a pacientes, médicos, enfermeros y visitantes.

Entre las acciones implementadas estuvo el desvío temporal de pacientes que se dirigían al área de urgencias, además del reforzamiento de los protocolos internos de seguridad.

"Estamos tomando todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, cuidadores y visitantes", indicó la institución en un comunicado.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia registrados en hospitales de Estados Unidos durante los últimos años, espacios que tradicionalmente son considerados refugios para la atención médica, pero que en diversas ocasiones han sido escenario de situaciones de riesgo.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen el llamado a seguir únicamente información oficial sobre lo ocurrido en Wilmington, donde el operativo de seguridad permanecía activo tras el reporte de los disparos.