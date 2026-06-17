El “halcón” que vigila a Sinaloa: ¿Quién es Jay Clayton? El fiscal que acorraló a Rocha Moya y que liderará la CIA

El aparato de espionaje más sofisticado conocido en la historia de la humanidad está a punto de estrenar un liderazgo implacable. Salvo una sorpresa de última hora, Jay Clayton asumirá la dirección de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Su nombramiento ha encendido de inmediato las alarmas en los círculos políticos y criminales de América Latina, ya que Clayton se ha consolidado como uno de los fiscales más duros y temidos en la estrategia frontal contra el narcotráfico internacional, caracterizado por no detenerse ante las fronteras diplomáticas cuando se trata de perseguir la delincuencia organizada.

La llegada de este perfil a la cúpula de la inteligencia estadounidense marca un cambio de paradigma radical. Clayton no es un burócrata tradicional; es un estratega legal de colmillo retorcido que se ha especializado en asestar golpes quirúrgicos a las estructuras financieras y operativas de los cárteles de la droga y, sobre todo, a las redes de complicidad política y gubernamental que les permiten operar con total impunidad.

El ascenso de Jay Clayton pone a temblar a narcopolíticos

El fiscal que puso en la mira a Rubén Rocha Moya y al gobierno de Sinaloa

Lo que vuelve verdaderamente relevante el ascenso de Jay Clayton para el panorama mexicano es su papel directo como el gran arquitecto detrás de las investigaciones judiciales más sensibles y de alto perfil del país. Clayton fue el encargado de dirigir de primera mano la investigación penal y de inteligencia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra diversos funcionarios públicos de la entidad.

Bajo su gestión como fiscal, se recopilaron las evidencias clave, testimonios protegidos y cruces de información financiera que ligaron formalmente a las autoridades sinaloenses con las cúpulas del crimen organizado, específicamente tras las fracturas internas del Cártel de Sinaloa. Para Clayton, la línea entre los capos de la droga y los gobernantes que los encubren es inexistente, una visión punitiva y de seguridad nacional que ahora trasladará directamente a las operaciones encubiertas de la CIA.

Cazador de dictadores: El expediente contra Nicolás Maduro

La dureza de Jay Clayton y su reputación como un perseguidor implacable de la narcopolítica internacional se forjó internacionalmente al encabezar los expedientes en contra del régimen venezolano. Él fue una de las piezas fundamentales en el diseño de las acusaciones por narcoterrorismo y lavado de dinero contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano, logrando que la justicia estadounidense emitiera órdenes de captura y millonarias recompensas internacionales.

Con este historial de caza a mandatarios y funcionarios ligados al tráfico de drogas, la administración estadounidense envía un mensaje contundente al mundo: la CIA dejará de ser un órgano meramente analítico para convertirse, bajo el mando de Clayton, en un halcón de la corrupción ligada al fentanilo y la cocaína. Su llegada a la agencia anticipa una era de máxima tensión y nula tolerancia para los gobiernos latinoamericanos que mantengan nexos bajo la sombra con las mafias del narcotráfico.