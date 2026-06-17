Avioneta se estrella en carretera de Laredo, Texas; confirman una persona fallecida

Una avioneta privada se estrelló la noche de este martes sobre una carretera en Laredo, Texas, luego de haber reportado fallas y de perder comunicación con la torre de control. El accidente provocó un amplio despliegue de autoridades y el cierre total de la vialidad, mientras equipos federales y locales iniciaron las labores de investigación.

Se estrella avioneta en carretera de Laredo, Texas

Una avioneta privada se desplomó sobre el Loop 20 en Laredo, Texas, tras reportar problemas mecánicos y perder contacto con la torre del aeropuerto, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

El impacto provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos, generando afectaciones al tránsito durante la noche y parte de la madrugada.

Elementos de distintas corporaciones locales y agencias federales, entre ellas la NTSB, TSA y el FBI, acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

En el sitio se confirmó que una persona perdió la vida dentro de la aeronave, mientras que no se han revelado datos de identidad hasta notificar a los familiares.

Las autoridades también informaron que un vehículo que circulaba por la zona fue impactado por partes del avión, aunque los detalles del hecho aún se encuentran bajo verificación.

Además, varios oficiales resultaron con afectaciones por inhalación de humo al momento de las labores de rescate, por lo que fueron trasladados a hospitales en condición estable.

Cierre total del Loop 20 tras accidente en carretera

Autoridades hicieron un llamado a la población para evitar circular por el Loop 20, ya que en la zona se llevarán a cabo trabajos y labores de investigación derivados del accidente.

Indicaron que el cierre permanecerá durante la madrugada y parte del día mientras continúan las maniobras en la carretera, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas para evitar afectaciones al tránsito.

