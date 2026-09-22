Fentanilo, el opioide mortal detrás de la muerte de Hayden Panettiere: ¿Por qué es tan peligroso, cuáles son los efectos de la sobredosis y qué le hace al cuerpo?

El caso de la actriz Hayden Panettiere volvió a ser tema luego de que las autoridades forenses de Carolina del Sur brindaran más detalles de la razón por la que falleció la famosa protagonista de varias películas de Hollywood. De acuerdo a los reportes, la artista falleció por una sobredosis accidental provocada por una combinación tóxica de medicamentos y fentanilo.

Esto revelaron las investigaciones sobre el lamentable hecho y por qué esta droga representa una amenaza constante.

El fentanilo es considerado uno de los opioides sintéticos más potentes y peligrosos en la actualidad.

¿Por qué murió Hayden Panettiere?

La oficina forense del condado de Greenville dio a conocer que la muerte de la actriz fue un accidente causado por efectos tóxicos.

En el reporte se dice que en su sistema había fentanilo mezclado con otras sustancias como 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Aunque su pareja intentó aplicarle Narcan, un medicamento que revierte los efectos de los opioides, los servicios de emergencia no lograron salvarle la vida.

¿Qué es el fentanilo y para qué se usa en la medicina?

De acuerdo con la DEA, el fentanilo es un opioide sintético diseñado para tratar dolores muy intensos o molestias después de cirugías complicadas.

Es un medicamento controlado que es hasta 100 veces más potente que la morfina.

Su uso médico necesita supervisión muy estricta para evitar adicciones o daños a la salud.

¿Por qué el fentanilo ilegal es tan letal?

El problema sucede en el mercado negro. Los traficantes mezclan fentanilo con otras drogas en polvo o sustancias falsas porque es barato de fabricar y le da potencia al efecto.

Una sola pastilla ilegal puede contener dosis mortales sin que la persona lo sepa.

¿Cuántos miligramos de fentanilo pueden llevarte a la muerte?

La DEA advierte que apenas 2 miligramos de fentanilo pueden resultar letales, según la tolerancia de cada persona.

Análisis de laboratorio muestran que 4 de cada 10 pastillas falsas vendidas en las tienen cantidades mortales de esta sustancia.

Efectos del fentanilo en el cuerpo

El consumo no regulado de este opioide provoca somnolencia, confusión y sedación extrema.

En caso de una sobredosis, la persona puede sentir adormecimiento, piel fría o azulada por falta de oxígeno y sufrir un paro respiratorio.