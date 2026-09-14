Una sola pastilla puede ser fatal: Qué es la oxicodona con fentanilo y qué le hace al cuerpo

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere volvió a poner sobre la mesa la peligrosa realidad de las drogas adulteradas en el mercado negro. Fuentes de la policía revelaron al medio TMZ que la famosa habría ingerido una sola pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo la mañana de su fallecimiento.

Esto es todo lo que se sabe de dicha sustancia adulterada y lo que se dijo de la muerte de Hayden Panettiere.

Esto dice la investigación de la muerte de Hayden Panettiere

Los reportes brindados por autoridades a TMZ indicaron que la actriz tenía un proveedor de fármacos en Los Ángeles que le conseguía medicamentos prescritos en el mercado negro.

La Administración de Control de Drogas, DEA, consideran que la muerte de Hayden sucedió luego de ingerir una píldora de oxicodona mezcalda con fentanilo, que tomó unas horas antes del deceso.

¿Qué son y cómo se ven las pastillas de oxicodona adulteradas?

El Departamento de Justicia y la DEA alertan que las pastillas adulteradas son medicamentos clonados que parecen idénticos a los fármacos reales.



Copian la forma y color de medicinas como oxicodona, M30, Xanax, Adderall o hidrocodona.



Se fabrican en laboratorios clandestinos sin ningún tipo de medida higiénica ni cantidades seguras.



Se distribuyen en redes sociales o internet, engañando a los compradores que piensan que compran medicinas auténticas.

🕊️La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream", falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informa el medio TMZ.https://t.co/GoWSFpDwuc pic.twitter.com/gmROqhIqG2 — INFO7MTY (@info7mty) September 14, 2026

¿Por qué el fentanilo en una pastilla es mortal?

Según el mismo informe de la DEA y del Departamento de Justicia, el fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, unas 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina.

Una dosis letal equivale a solo dos miligramos, una cantidad microscópica similar a unos cuantos granos de sal.

Al consumirlo sin saberlo dentro de una pastilla falsa, el riesgo de paro respiratorio es altamente probable.

Efectos del fentanilo y la oxicodona adulterada en el cuerpo

Cuando entra al cuerpo, la mezcla de estos opioides provoca consecuencias severas en el sistema nervioso.



Genera sedación profunda, confusión, mareos, náuseas, somnolencia extrema, ganas de dormir, y disminución del ritmo cardíaco.



El cuerpo reduce la frecuencia para respirar hasta detenerla por completo, provocando la muerte por falta de oxígeno en minutos.

Señales de una sobredosis

Autoridades identifican tres signos clave en una persona que sufre intoxicación por esta clase de sustancias: estado de coma o pérdida del conocimiento, pupilas delgadas y dificultad para respirar.

La única forma segura de consumir fármacos es bajo receta médica directa y surtida en farmacias autorizadas.