Familiares buscan desesperados a Fernanda Canul Blanco en Isla Mujeres

Isla Mujeres, Quintana Roo.- Fernanda Canul Blanco fue vista por última vez el 21 de julio pasado. Sus padres señalaron que la última vez que vieron a la menor de 12 años fue después de que acudió a trabajar lavando trastes en la casa de un taquero a unos cuantos metros de su casa en la zona continental de Isla Mujeres.

“Muy doloroso cuando me dijo mi hija que no estaba donde ella trabajaba me sentí agobiada, triste, llorando pero como dice una madre tiene que sacar fuerza de voluntad para poder salir a buscar y caminar”, dijo entre lágrimas su madre, Deysi Blanco.

Buscan a Fernanda Canul Blanco de 12 años, desapareció en Isla Mujeres

Han pasado varios días, recorriendo los alrededores para encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero. A la búsqueda, se han sumado, familiares, amigos, rescatistas y las autoridades.

Explica su mamá: “Sí, mi esposo mis hijos mis hermanos mis hermanos amigos vecinos y toda la comunidad ha estado conmigo día y noche han caminado terracerías, montes”.

La esperanza es la que los mantiene de pie a pesar de las interminables noches de desvelo.

“Yo estoy muy triste pero tengo que seguir adelante vamos a hacer lo posible hasta lo imposible para encontrar a mi “nene” porque yo siento que estamos apunto, cerca de tenerla nuestra casa otra vez”, declaró su padre Laureano Canul.

Por esta razón, lanzan un llamado a toda la sociedad para que participen en la búsqueda de Fernanda y que pronto esté en los brazos de sus padres.

“Que nos ayuden si hay algo que han visto raro y toda la cosa, algo, alguna pista que nos dé para encontrarla para lograr donde ubicarla porque yo siento que está cerquita de aquí".

Activan Alerta Amber por Fernanda Cayetana Canul Blanco

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó la Alerta Amber con el fin de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, medios de comunicación y autoridades para agilizar la localización de la adolescente Fernanda Cayetana Canul Blanco de 12 años de edad.

De acuerdo con la denuncia, la menor de edad fue vista por última vez el pasado 21 de julio por lo que la Fiscalía de Quintana Roo puso en marcha los protocolos pertinentes para su inmediata búsqueda y localización.

La menor de edad fue vista por última vez en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, sin que se tenga noticia de ella.

La ficha de búsqueda de la Alerta Amber de Fernanda Cayetana Canul Blanco indica que mide 1.40 metros, pesa 36 kilogramos, tiene el cabello lacio, largo negro hasta los hombros negro, ojos color café claro.

No refieren señas particulares, y la última vez que fue vista vestía short rojo y chanclas azules con estrellas.