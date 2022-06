Fernando del Solar murió 18 días después de su papá

Este jueves murió el conductor Fernando del Solar a los 49 años de edad, luego de una larga lucha contra el cáncer que padecía y tan solo 18 días después de haber perdido a su papá, Norberto Cacciamani.

El pasado 12 de junio, el ex conductor y modelo argentino compartió en redes sociales un video en el que informaba a sus fans sobre la muerte de su papá. “Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo”, escribió Fernando del Solar en su mensaje de despedida.

El actor expresó su tristeza en sus redes sociales por la muerte de su papá y habló de la cercanía que tenían ambos, también agradeció a su papá por todas las enseñanzas de vida.

“Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. Siempre vivirás en mí”, concluyó su mensaje Fernando del Solar.

El papá de Fernando del Solar estuvo con él en los momentos más difíciles, como cuando le diagnosticaron cáncer y durante el divorcio con su primera esposa Ingrid Coronado.

El actor y conductor nació el 5 de abril de 1973 en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Norberto Cacciamani, fue un comerciante y su madre, Rosa Lina Servidio era ama de casa.

Fernando del Solar dejó su país y en México logró consolidar su carrera artística, fue conductor de varios programas de televisión, pero en Venga la Alegría se ganó el cariño del público mexicano.

Fernando del Solar: una lucha contra el cáncer

En 2012, Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin , un tipo de cáncer que aparece en los glóbulos blancos del cuerpo, por lo que tuvo que someterse a quimioterapias.

A finales de 2019 sufrió un cuadro de neumonía que lo mantuvo en el hospital por dos meses; en julio del año pasado fue hospitalizado debido a una insuficiencia de oxigenación.