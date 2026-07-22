Hallan muerto a restaurantero en Michoacán tras su desaparición; autoridades ya investigan el hecho

Autoridades de Michoacán confirmaron la muerte de Luis Ballardo López Corral, un empresario de varios establecimientos en Morelia e hijo de una funcionaria de Tacámbaro, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio del 2026. Su homicidio despertó alto interés en la población por tratarse de un restaurantero conocido en la entidad, a la par de que espera noticias de la Fiscalía para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

El empresario desapareció desde el pasado 18 de julio tras ser señalado como presunto deudor alimentario.|Marcos Morales | Azteca Noticias

¿Qué se sabe de Luis Ballardo, empresario asesinado en Michoacán?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el restaurantero fue hallado el pasado domingo 19 de julio, pero identificado hasta este lunes 20, donde se confirmó que era Luis Ballardo López Corral de 31 años. Las autoridades detallaron que el empresario perdió la vida a causa de un traumatismo por golpes en el pecho, por lo que se descartó el infarto inicial. Asimismo, revelaron que lo encontraron a orilla de un camino rústico en Cuanajillo del Toro, cerca del Lienzo Charro La Herradura y la carretera federal Morelia-Pátzcuaro, Michoacán.

Aunque encontraron su cuerpo al día siguiente de su desaparición, el 19 de julio, identificaron el cuerpo hasta el lunes 20 de julio.|Marcos Morales | Azteca Noticias

El hombre era propietario de la cadena de bares Beer Pong en el Centro Histórico de Morelia, así como de los restaurantes-bar "La Casa de Lucky" y "El Ahogado". Cabe destacar que fue identificado como hijo de Cela Corral, actual jefa de Tenencia del San Juan de Viña del municipio de Tacámbaro.

¿Qué dicen las autoridades sobre el homicidio del empresario?

La investigación dio un giro y ahora este es el estatus legal; pues aunque en el primer peritaje no se apreciaban lesiones y se presumió un paro cardiorrespiratorio, la necropsia de ley de la FGE confirmó el asesinato por golpes, así que ahora se investiga el hecho como homicidio, aunque aún no hay detenidos ni móvil oficial por el que se ejecutó a la víctima.

Sin embargo, sí hay antecedentes, pues en marzo de este año, Luis Ballardo fue señalado en redes sociales de ser un presunto deudor alimentario a través de denuncias públicas. Ahora, la familia reclamó sus restos el pasado para darle los servicios funerarios correspondientes en Tacámbaro.