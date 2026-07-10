“El vals más emotivo": Javier fue el único alumno graduado del kínder en Guerrero

En una comunidad de difícil acceso en la región de La Montaña de Guerrero, un pequeño demostró que no hace falta un auditorio lleno para celebrar un gran logro. Javier fue el único alumno que concluyó el kínder "Niños Héroes", una escuela comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y su graduación terminó conquistando las redes sociales.

La ceremonia se realizó en El Coyul, comunidad perteneciente al municipio de Cochoapa El Grande, donde maestros, familiares y alumnos de otros grados hicieron todo lo posible para que el menor viviera una clausura como cualquier otro estudiante.

¿Por qué se hizo viral la graduación del pequeño Javier?

Aunque era el único egresado de su generación, los docentes no dejaron pasar la fecha.

La ceremonia incluyó honores a la Bandera, entrega de documentos, presentación artística y hasta el tradicional vals, que Javier bailó acompañado por dos alumnas de otros grados. También participó en un baile regional junto con estudiantes de primaria.

Las imágenes rápidamente comenzaron a compartirse en redes sociales por el emotivo gesto de la comunidad educativa.

Así celebró Conafe al único egresado del kínder

Los maestros Rosa y Jorge, encargados de la escuela comunitaria, organizaron la clausura para que Javier pudiera cerrar esta etapa como cualquier otro estudiante.

El padrino de generación fue el profesor Herminio Regino Hilario, quien acompañó al menor durante la entrega de sus documentos.

La escuela pertenece al Conafe, organismo que lleva servicios educativos a comunidades rurales e indígenas donde, en muchos casos, la matrícula es muy reducida.

¿Quién es el profesor Alejandro Guadalupe Felicito que grabó al pequeño Javier?

El video que dio la vuelta a las redes fue compartido por Alejandro Guadalupe Felicito, profesor bilingüe originario del municipio de Ayutla, Guerrero, quien también imparte clases en la primaria de la comunidad.

A través de su página de Facebook "Vivencias con Ale", publicó la ceremonia de Javier y otro momento que también conmovió a cientos de personas, el discurso que ofreció durante la clausura de fin de cursos.

Con la voz entrecortada, el maestro recordó que enseñar va más allá de transmitir conocimientos. Dijo sentirse orgulloso de cada uno de sus alumnos, los animó a perseguir sus metas sin importar los obstáculos y les deseó éxito en la siguiente etapa de su formación.

Rezago educativo en México: Guerrero está entre los primeros lugares

En México, el rezago educativo afecta a más de 27 millones de personas mayores de 15 años, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 4 mexicanos en este rango de edad no cuenta con el nivel de educación básica obligatorio correspondiente.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la situación se distribuye de la siguiente manera:



Analfabetismo: Cerca de 4 millones de personas no saben leer ni escribir.

Cerca de 4 millones de personas no saben leer ni escribir. Primaria incompleta: 7 millones de personas no han concluido este nivel.

7 millones de personas no han concluido este nivel. Secundaria incompleta: Más de 15.8 millones de personas tienen trunca la educación secundaria.

Los Estados con mayor rezago educativo:

