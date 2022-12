Pasajeros reclaman en aeropuerto de Tijuana, siguen varados

Luego de cinco días en donde pasajeros pasaron varados el día de noche buena en el aeropuerto internacional de Tijuana, hay quienes todavía siguen en espera de poder llegar a sus destinos con el temor de que sus vuelos vuelvan hacer cancelados.

La aerolínea con mayor afectación emitió un comunicado tres días después del caos, donde aseguró que estaban trabajando para atender los reclamos de sus pasajeros.

Siguen varados

“ Me dijeron, otra vez mi boleto no trae número de puerta, que me fijara bien en eso porque va a volver a pasar por lo mismo”, dijo una de las varadas en el aeropuerto.

“Llegamos el día lunes y nos dijeron que se canceló el boleto, entonces mi hijo habló a la aerolínea para que le dieran otro boleto para el día 29 a las 12:30, entonces llegue allá y me dijeron que siempre no, sino que hasta las 6 de la mañana, y les dije que si había posibilidad de que me faciliten el hotel o algún pago, y dicen que no, que es por el clima y que no pueden viajar los aviones”, explicó su caso Carlos, otro de los afectados.

Respuesta aerolínea

Ciudadanos se encuentran molestos ante la falta de respuesta que no les han brindado en el aeropuerto internacional de Tijuana, pues muchos de ellos señalaron que ya no tienen dinero para sustentar sus gastos, por lo que piden a las autoridades a que les den respuesta y poder llegar a sus destinos.

Ante esta situación, se buscó a las aerolíneas y autoridades responsables para que explicaran el porqué de la situación, pero no dieron respuesta alguna.