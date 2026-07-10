Tarifazo en Morelos: aumentan las quejas por el transporte público tras el alza de tarifas

El aumento a las tarifas del transporte público en Morelos ha generado un creciente descontento entre los usuarios, quienes aseguran que el incremento no se ha visto reflejado en una mejora del servicio.

A las críticas por las unidades en malas condiciones y los cobros que consideran elevados, se suman las inconformidades por programas de apoyo que, afirman, no han beneficiado a toda la población, así como por herramientas como una aplicación móvil que, según los usuarios, no resuelve los problemas de fondo del sistema de transporte.

El aumento al transporte público de Morelos

A una semana de que entró en vigor el aumento del 30% a la tarifa del transporte público en Morelos, el descontento entre los usuarios continúa. Aunque el Gobierno de Margarita González Saravia aseguró que el incremento permitiría mejorar el servicio, pasajeros afirman que las condiciones de las unidades, los cobros y la atención a las principales problemáticas siguen sin mostrar cambios.

Entre las principales inconformidades se encuentra la falta de regulación para evitar que algunos operadores cobren por encima de la tarifa oficial. Usuarios señalan que aún existen casos en los que los transportistas realizan cobros superiores a los autorizados, mientras la supervisión por parte de las autoridades continúa siendo insuficiente.

Como parte de las medidas anunciadas tras las críticas, el gobierno estatal presentó el programa OLIN, un apoyo dirigido a estudiantes. Sin embargo, la iniciativa también ha generado cuestionamientos debido a su alcance, ya que deja fuera a miles de alumnos de secundaria, preparatoria y universidad.

Además, las reglas de operación establecen que los apoyos se entregarán conforme a la disponibilidad presupuestal, sin que hasta ahora se haya informado cuántos beneficiarios tendrá el programa, cuál será el monto total destinado o cómo se garantizará su continuidad.

Mientras tanto, el coordinador de Movilidad y Transporte, Jorge Barrera Toledo, reconoció que el proceso de capacitación de operadores aún está lejos de concluir. Explicó que se ha avanzado con alrededor de 1,400 operadores en la zona metropolitana, donde existen cerca de 2,500, mientras que en el resto del estado hay casi 6,000 conductores.

Esto significa que el incremento a la tarifa se aplicó antes de que concluyeran las acciones para mejorar el servicio, una situación que ha alimentado las críticas de los usuarios.

Aumenta la tarifa pero las condiciones del transporte público son nulas

A pesar de que las autoridades sostienen que existe una tarifa oficial, continúan acumulándose los reportes de personas que aseguran haber pagado más de lo permitido.

A ello se suman las quejas por unidades en malas condiciones, falta de mantenimiento y escasa vigilancia para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

De acuerdo con reportes ciudadanos, adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes han encabezado diversas manifestaciones desde que se anunció el aumento.

Incluso, el número habilitado por las autoridades para recibir denuncias ha acumulado alrededor de 500 mensajes y llamadas relacionadas con el servicio.

En medio de las críticas, el Gobierno de Morelos también anunció una aplicación móvil para consultar paraderos y tiempos de espera del transporte público. No obstante, usuarios consideran que esta herramienta no atiende la principal demanda: recibir un servicio de mayor calidad que justifique el incremento en el costo del pasaje.

Según los cálculos presentados, un usuario que utiliza diariamente el transporte público podría gastar hasta 1,560 pesos más al año como consecuencia del aumento tarifario.

Aunque el Gobierno estatal sostiene que el ajuste traerá beneficios para la población, una semana después de su implementación los usuarios aseguran que lo que más resienten son los cobros más altos, apoyos con cobertura limitada y un servicio que, afirman, continúa sin estar a la altura del esfuerzo económico que ahora deben realizar.