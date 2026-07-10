¿Nos casamos o vemos el partido? Guía para bodas gratis en el Fan Fest de Guadalajara

Si tú y tu pareja ya tenían planes de casarse, Guadalajara lanzó una opción poco común: dar el "sí, acepto" en pleno ambiente mundialista. La ciudad realizará una ceremonia de bodas gratis dentro del FIFA Fan Fest, una oportunidad para formalizar la unión sin pagar el trámite.

La ceremonia está programada para el 17 de julio y busca reunir a cerca de mil parejas en el Centro Histórico, uno de los puntos donde se vive la fiesta del Mundial.

¿Cómo participar en las bodas gratis del Fan Fest de Guadalajara?

Las parejas interesadas en las bodas gratis en el FIFA Fan Festival deberán entregar su documentación antes del 14 de julio en cualquiera de las 23 oficialías del Registro Civil de Guadalajara.

Las oficinas reciben solicitudes de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Para iniciar el trámite únicamente deberán presentar una identificación oficial vigente de cada uno de los contrayentes.

Uno de los principales beneficios de esta campaña es que el matrimonio civil será completamente gratuito.

Además del trámite sin costo, las parejas también recibirán apoyo para obtener los certificados médicos y la constancia de las pláticas prematrimoniales, lo que representa un ahorro aproximado de 2 mil pesos.

¿Habrá código de vestimenta en las bodas del Fan Fest de Guadalajara?

Aunque no existe una regla sobre cómo vestir, las autoridades invitaron a las parejas a aprovechar el ambiente del Mundial y asistir con prendas inspiradas en el futbol, como jerseys o accesorios de sus selecciones favoritas.

La intención es que la ceremonia combine el momento legal con el ambiente festivo que vive Guadalajara como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La convocatoria está abierta para todas las parejas que deseen contraer matrimonio civil y cumplan con los requisitos establecidos por el Registro Civil.

Con esta campaña, Guadalajara busca facilitar el acceso al matrimonio, brindar certeza jurídica a las familias y convertir el "sí, acepto" en una experiencia diferente, rodeada del ambiente que ha dejado el Mundial 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.