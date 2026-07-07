Las carreras mejor pagadas en el norte de México: Qué profesiones dominan los sueldos en Monterrey, Tijuana y Chihuahua

Elegir a qué dedicarse es, quizás, la decisión financiera más importante que tomamos al salir de la preparatoria y es que esta elección impacta nuestra vida desde el primer momento. Si buscas estabilidad y buenos ingresos, aquí podrás conocer cuáles son las carreras mejor pagadas en el norte de México, una región donde la industria manufacturera y tecnológica dicta las reglas del juego salarial.

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No todas las profesiones se pagan igual en todo el país. En el norte de México, el mercado laboral tiene un "ADN" industrial único que define qué puestos son los más buscados y mejor remunerados.

Si buscas maximizar tus ingresos, los datos del IMCO (Compara Carreras) señalan que las áreas tecnológicas, de salud y las ingenierías especializadas lideran la tabla de salarios a nivel nacional, superando en muchos casos los $45,000 MXN mensuales en posiciones de mayor jerarquía.

Monterrey, Tijuana y Chihuahua: ¿Dónde está el dinero?

La dinámica económica en el norte es distinta. Según los Censos Económicos disponibles en Data México, ciudades como Monterrey han consolidado un fuerte ecosistema de servicios corporativos, finanzas y manufactura de alta tecnología. Aquí, carreras como Ingeniería Industrial, Finanzas y Administración de Empresas mantienen una rentabilidad constante y competitiva.

En contraste, ciudades como Tijuana y Chihuahua tienen una base operativa distinta, pues están impusladas principalmente por la industria manufacturera de exportación. En estas localidades, el mercado demanda y paga mejor a perfiles vinculados a la Ingeniería en Electrónica, Mecatrónica y Gestión de Operaciones. Estas profesiones no solo son las más buscadas, sino las que permiten una escalabilidad salarial más rápida al integrarse a clústeres globales.

La especialización: El secreto para romper el techo salarial

Si ya tienes una carrera, los datos indican que el camino hacia un sueldo mayor en el norte de México pasa por la especialización. De acuerdo con el IMCO, los profesionales con posgrados o maestrías en áreas clave como tecnología, administración de empresas (MBA) o procesos industriales logran brechas salariales significativas respecto a quienes solo cuentan con licenciatura.

¿Cómo tomar una decisión basada en datos reales?

No necesitas adivinar qué estudiar o hacia dónde mover tu carrera; puedes consultar las fuentes que usan los expertos y que nos dimos a la tarea de encontrarlas para ti:

Compara Carreras (IMCO): Es tu herramienta base. Filtra por estado, revisa el nivel de informalidad y compara cuánto gana realmente un egresado de tu carrera.

Data México: Ideal para ver los Censos Económicos de tu municipio. Entenderás qué industrias están invirtiendo y creciendo en tu ciudad antes que nadie.

México, ¿cómo vamos?: Fundamental para entender el contexto macroeconómico. Si sabes qué estados están recibiendo más inversión extranjera, sabrás dónde habrá más y mejores empleos.

