FGR entrega en extradición a hombre requerido por Israel

Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Estado de Israel, a Avraham Pinchas Klein, para ser juzgado por su posible responsabilidad en el delito de un acto indecente contra un menor de 14 años.

La entrega del sujeto de nacionalidad israelí y estadounidense se hizo en cumplimiento de la Ley de Extradición Internacional y al Principio de Reciprocidad Internacional.

Presuntamente el ahora extraditado realizó tocamientos a un menor en el 2017

Según las investigaciones, Avraham probablemente abusó y realizó tocamientos contra el menor de edad en marzo de 2017.

Por tal motivo, el Tribunal de la Primera Instancia de Jerusalén lo requiere y en consecuencia, el Gobierno de México concedió la extradición al reclamo del Gobierno del Estado de Israel.

Finalmente, la FGR realizó la entrega del sujeto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde los agentes de Israel lo esperaron para trasladarlo a su país.

¿Cómo funciona una extradición?

Para realizar una extradición , existen ciertos puntos necesarios que se deben cumplir entre ambas naciones:

1. Ambos países deben estar adscritos a un trato internacional. En caso de que no exista tratado alguno, la persona podrá ser extraditada bajo un intercambio diplomático con acuerdos de por medio.

2. El delito por el que un país solicita a una persona debe estar tipificado en ambas naciones, es decir, debe existir en los dos lugares.

3. La pena debe ser similar en los dos países, por ejemplo, en caso de que México entregue en extradición a una persona, en dicho país no podrán aplicarle la pena de muerte, pues en México no existe.