Ultiman detalles para la final de la Champions League entre Manchester City e Inter de Milán
El estadio Olímpico Ataturk ubicado en Estambul, está casi listo para la final de la Champions League de este sábado entre Manchester City e Inter de Milán
El personal de campo y los organizadores de la Champions League estaban dando los toques finales al Estadio Olímpico Ataturk antes del encuentro final entre Manchester City e Inter de Milán.
El Manchester City se enfrenta al Inter de Milán en la final de la Champions League el sábado 10 de junio; el partido comenzará a las 22:00 horas locales, 13:00 horas en México.
El jueves, la gente estaba ocupada trabajando pintando las líneas en el campo y colocando letreros de la Champions League en el estadio, entre otras cosas.
Cuatro esculturas gigantes de cartón que representan a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard y Gareth Bale también se exhibieron fuera del estadio el jueves.
Una iniciativa de FedEx Express, patrocinador oficial de la Champions League, las esculturas recuerdan momentos icónicos de la historia del torneo.
Las estructuras cobraron vida gracias al escultor y artista canadiense Laurence Vallieres. Las esculturas se crearon durante varios meses, utilizando 130 cajas recicladas de FedEx Express.
Las esculturas estarán ahora en exhibición en el Festival de Campeones de la UEFA durante el resto del fin de semana.
Vallieres se los mostró al excentrocampista del Inter de Milán, Real Madrid y Ajax, Wesley Sneijder, quien también jugó en el Galatasaray de Estambul.
Wesley Sneijder / Exfutbolista profesional:
“Creo que no solo en Estambul, sino en toda Turquía, les apasiona el fútbol. Entonces, si ven aquí como desde hace años ya están emocionados de que llegue la final de la Liga de Campeones aquí".
Man City 🆚 Inter— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 8, 2023
⌛️ Saturday 10 June
🏟️ Atatürk Olympic Stadium#UCLfinal pic.twitter.com/C4QXICtpv0
Inter de Milán y Manchester City lucharán por Champions League 2023
Sneijder, quien fue el jugador del partido cuando el Inter de Milán ganó la Liga de Campeones de 2010, elogió al técnico del Manchester City, Pep Guardiola, por construir un equipo, no por comprar uno, pero el holandés finalmente se inclinó a su antiguo equipo, el Inter de Milán.
"No veremos a un Inter que vaya a atacar. Estarán muy organizados. Y el City es el que va a atacar. Entonces hay que aguantar un rato, si va a estar 0-0 en el entretiempo, claro que hay posibilidades", aseguró el holandés.
"Mi predicción es que terminará con penaltis. Creo que va a ser 1-1. Y el Inter ganará por penaltis", finalizó el delantero ex Real Madrid y ex Inter de Milán.