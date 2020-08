Bolsa de Nueva York cae por resultados negativos de Apple y Goldman Sachs

Nueva York, EUA.-Los principales índices de Wall Street bajaron el lunes luego de que las acciones de Apple Inc y Goldman Sachs Group Inc lastraron a los sectores de tecnología y finanzas.

Según los últimos datos disponibles, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 602.12 puntos, o un 2.32 por ciento, a 25,387.18 puntos; y el índice S&P 500 perdió 54.79 puntos, o un 1.97 por ciento, a 2,726.22 unidades.

El índice Nasdaq Composite cedió 206.03 puntos, o un 2.78 por ciento, a 7,200.87 puntos.

Las acciones de Apple cayeron un 5 por ciento luego de que varios proveedores de la compañía -entre ellos Lumentum Holdings Inc, cuyos componentes alimentan la tecnología de identificación de rostros del iPhone- redujeron sus pronósticos. Las acciones de Lumentum se hundieron un 33 por ciento. Los títulos de varios fabricantes de chips que venden a Apple,como Cirrus Logic Inc, Qorvo Inc y SkyworksSolutions Inc., también retrocedieron, y el índice desemiconductores de Filadelfia cayó un 4.4 por ciento.

“Las preocupaciones son todas sobre el crecimientoeconómico global, específicamente la demanda de productos decompañías como Apple”, dijo Kate Warne, estratega de inversionesde Edward Jones en St. Louis. “Los inversionistas están cada vezmás preocupados por las compañías de rápido crecimiento y por siseguirán creciendo a ese ritmo”, agregó.

Por su parte, las acciones de Goldman Sachs cayeron un 7.5 por ciento luego de que Bloomberg reportó que el ministro de Finanzas de Malasia, Lim Guan Eng, dijo que el país estaba buscando un reembolso completo de todas las comisiones que pagó al banco por gestionar miles de millones de dólares en acuerdos para el problemático fondo estatal 1MDB.