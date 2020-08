CNBV multa a bancos por aumentar volúmenes de bonos

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a varios bancos grandes y operadores por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos, según un documento del gobierno y una fuente, una de las investigaciones más amplias en el sector del país desde la crisis financiera.

La unidad de Citigroup, Citibanamex, el español BBVA Bancomer, el británico Barclays, el suizo Credit Suisse y el alemán Deutsche Bank han sido notificados sobre las multas.

Las multas para los bancos, ocho operadores y dos agentes de bolsa ascendieron a más de 1 millón de dólares, según una fuente del gobierno con conocimiento directo del asunto. Los sancionados pueden apelar las multas.

En respuesta a preguntas de Reuters, Citibanamex dijo en un comunicado que estaba al tanto de las multas y que evaluaba una posible apelación. Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios. BBVA Bancomer no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante la última década, reguladores en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países han multado a bancos internacionales en miles de millones de dólares por manipular tasas de interés y mercados de divisas.

La investigación la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México no encontró evidencia de manipulación de precios, dijo la fuente. Aunque la simulación de operaciones viola la ley mexicana, la fuente dijo que el regulador no estaba buscando cargos criminales. La CNBV no respondió a una solicitud de comentarios.

La investigación descubrió que los operadores hicieron transacciones que fueron previamente negociadas a través de empresas de corretaje interbancario para aumentar el volumen aparente de operaciones en bonos del gobierno, dijo la fuente, que no estaba autorizada para hablar con los medios y pidió el anonimato.

No estaba claro de inmediato qué ganarían los bancos con la manipulación de los volúmenes, pero las entidades deben cumplir con volúmenes mínimos para ser “market makers” o gestores del mercado.

También fueron multadas dos empresas de corretaje interbancario, la suiza Tradition y la mexicana Enlace, según el documento. Tradition no respondió a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de Enlace dijo en un comunicado que la compañía había recibido una notificación de la CNBV correspondiente a una operación en 2013.

“No podemos dar más detalles al respecto por ser un tema legal en curso pero consideramos que la imposición de la multa es improcedente por lo que la estaremos impugnando,” dijo.

La CNBV inició su investigación sobre los actores del mercado de bonos del gobierno en México el año pasado, luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) anunció una pesquisa sobre la posible manipulación de precios en el mercado de deuda pública en pesos.

COFECE tiene hasta el próximo año para revelar los resultados de su investigación sobre supuestas prácticas monopólicas en el mercado de bonos.