Condusef publica señales de alerta para identificar robo de identidad

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofreció algunas señales de alerta para identificar si una persona ha sido víctima de robo de identidad. El organismo explica que el robo de identidad es cuando alguien roba información personal y financiera para suplantar la identidad de alguien y obtener beneficios de forma fraudulenta, y cuando eso sucede no sólo se pierde dinero, sino también se daña la reputación financiera.

En una infografía, la Condusef precisa que es importante estar alerta si se ha recibido llamadas de despachos de cobranza de deudas que no se hayan adquirido; si se observan cargos o retiros en el crédito o tarjeta de débito que no se haya efectuado. Asimismo, si la institución financiera niega una solicitud de crédito que no haya sido solicitado; si las tarjetas son denegadas; o bien si llegó una tarjeta que no se haya solicitado, todas las cuales son señales de alerta, advierte.

En su portal de Internet, la Comisión resalta, en el apartado de “Conduguías de educación financiera, que los ladrones emplean varios métodos para acceder a la información. Por ello, indica, es importante que si se detecta que la identidad ha sido robada o que se ha hecho mal uso de los datos financieros se debe denunciar el fraude ante el Ministerio Público.

Recuerda que si la tarjeta de crédito fue clonada se debe cancelar de inmediato y acudir a la institución financiera a resolver el problema, y en caso de no tener una respuesta adecuada se debe acudir a la Condusef, y si derivado de ese fraude se reporta una mala nota en el historial crediticio es importante presentar una solicitud de aclaración ante el Buró de Crédito, añadió.