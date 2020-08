Crece producción de autos en primer bimestre del año: AMIA

Ciudad de México.- Durante el primer bimestre del año, la producción de autos creció 2.1 por ciento, alcanzado 645 mil 510 vehículos fabricados en nuestro país de los cuales se exportaron 513 mil 374 vehículos correspondiendo a un crecimiento del 2.2 por ciento, así lo dio a conocer la Asociación Mexicana de La Industria Automotriz (AMIA).

Eduardo Solís, Presidente de la AMIA destacó los resultados de la balanza comercial Automotriz EN 2018, la cuál registró un superávit de 82 mil 880 millones de dólares, con un incremento de 17.1 por ciento.

“Quiero recordarles el año pasado esta cifra superó apenas los 70 mil millones es decir traemos 10 mil millones de dólares de superávit más que lo que traíamos el año pasado”

Por otra parte Solís, hizo un llamado a las autoridades para resolver el problema del nuevo bloqueo en Celaya, “no es otra cosa que violentar el estado de derecho a las vías federales de comunicación, para nosotros es fundamental contar con las autoridades federales locales”

Explicó que los bloqueos ponen en riesgo sus operaciones, “El bloqueo no deja pasar a los camiones que traen autopartes, no dejan sacar autopartes de Celaya en fin Para nosotros no es más que otra vez la historia de la necesidad de tener un marco legal que sea cierto”