Posible acuerdo sobre aranceles EUA-China tranquiliza a Bolsa de Nueva York

Nueva York, EUA.-El índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones subieron el viernes luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría no tener que imponer aranceles adicionales a importaciones chinas, pero las caídas de las acciones de Nvidia Corp, Amazon.com Inc, y Facebook Inc lastraron al Nasdaq.

Según los últimos datos disponibles, el Promedio Industrial Dow Jones subió 123.95 puntos, o un 0.49 por ciento, a 25,413.22 unidades, y el índice S&P 500 ganó 5.94 puntos,o un 0.22 por ciento, a 2,736.14 unidades.

En cambio, el índice Nasdaq Composite perdió 11.16 puntos, o un 0.15 por ciento, a 7.247.87 unidades.