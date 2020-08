Usuarios reportan falla de YouTube en varios países

Ciudad de México.-Usuarios en redes sociales reportan caída de YouTube en varios países del mundo, entre ellos Chile, Colombia, Argentina y México.

En Twitter, los comentarios indican que el servicio está lento, no cargan los videos, no se pueden reproducir o la página principal no abre.

Hasta el momento, la compañía, subsidiaria de Google y con sede en California, no ha emitido alguna explicación sobre estas fallas en la plataforma.