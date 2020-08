Wall Street cierra con pérdidas; las mayores bajas las sufrió el sector financiero

NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron el lunes lastradas por pérdidas en los papeles del sector financiero, después de que decepcionantes resultados de grandes bancos frenaron el entusiasmo de los inversores.

Si bien los tres principales índices de Wall Street terminaron en rojo, el S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos.

Tras un repunte entre enero y marzo que significó el mejor desempeño trimestral del mercado en casi una década, las acciones habían estado en un patrón de espera en abril antes de los resultados corporativos.

Goldman Sachs Group Inc cayó un 3,8 por ciento después de que los ingresos del banco de inversión en el primer trimestre estuvieron bajo las expectativas de analistas.

Mientras, Citigroup Inc tuvo ganancias por sobre lo esperado y dijo que recortes de costos compensaron una caída de los ingresos. Su acciones terminaron la sesión con una baja marginal de 0,1 por ciento.

Bank of America Co, Morgan Stanley, Netflix Inc, Johnson & Johnson y American Express Co, entre otras, reportarán resultados que serán seguidos de cerca por el mercado en una semana más corta por el feriado de Viernes Santo.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 27,53 puntos, o un 0,1 por ciento, a 26.384,77; el S&P 500 cedió 1,83 puntos, o un 0,06 por ciento, a 2.905,58 unidades y el Nasdaq Composite bajó 8,15 puntos, o un 0,1 por ciento, a 7.976,01 unidades.

Los papeles financieros registraron la mayor pérdida porcentual, con una baja del 0,6 por ciento y cortando una racha de tres ganancias seguidas.

Boeing Co bajó un 1,1 por ciento después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le instó a corregir algunos aspectos y “cambiar el nombre” de su cuestionado avión de pasajeros 737 MAX.