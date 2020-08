Wall Street pierde 0.23% arrastrada por las acciones tecnológicas; Apple anunció que no cumplirá su plan de ventas

Nueva York.- Las acciones tecnológicas lastraban a Wall Street el martes, tras una inesperada advertencia de ventas de Apple que elevó el temor al impacto del brote del coronavirus en la cadena de suministro global.

A las 1533 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 177,69 puntos, o un 0,6%, a 29.214,29 unidades; el índice S&P 500 descendía 8,06 puntos, o un 0,23%, a 3.372,10 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 8 puntos, o un 0,08%, a 9.723,17 unidades.

Apple, la firma tecnológica más valiosa del mundo, dijo que es improbable que cumpla sus previsiones de ventas en el trimestre que concluye en marzo por una ralentización de la producción del iPhone y una menor demanda en China, lo que hacía caer sus acciones un 2,5%.

La noticia también presionaba a la baja los papeles de proveedores de Apple como Qualcomm Inc, Broadcom Inc, Qorvo Inc y Skyworks Solutions Inc, que perdían entre un 1,9% y un 3%.

Los fabricantes de chips, que dependen mucho de China para sus ingresos, también retrocedían. El Índice de Semiconductores de Filadelfia SE restaba un 1,6%, mientras que el más amplio sector tecnológico del S&P caía un 0,7%.

Aunque aún está por verse el impacto exacto que sufre el crecimiento por la epidemia en China -el centro manufacturero mundial-, la esperanza de que los daños sean solo temporales ha ayudado a los principales índices de Wall Street a tocar récords máximos hasta la semana pasada.