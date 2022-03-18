Finlandia es el país más feliz del mundo; México ocupa el lugar 46

De acuerdo con el informe de World Happiness Report 2022, Finlandia es el país más feliz del mundo por quinto año consecutivo, mientras que México ocupa la posición 46 del Informe Mundial de la Felicidad de este año, el cual está marcado por la pandemia y el conflicto de Ucrania.

Para realizar el estudio, World Happiness Report se basó en encuestas sobre tres indicadores de bienestar: evaluaciones de la vida, emociones positivas y emociones negativas.

La encuesta de Gallup pide a los participantes que evalúen su vida actual utilizando la imagen mental de una escalera, calificando con 10 la mejor vida posible para ellos, y la peor con 0. También se les realiza preguntas sobre emociones experimentadas un día anterior, para determinar cuál es el país más feliz.

El resultado de las encuestas arrojó que los países nórdicos están detrás de Finlandia como el país más feliz del mundo, también la mayoría de los países encuestados disminuyó la preocupación y el estrés por la pandemia tras dos años de la llegada del Covid-19 al mundo.

La Unión Europea pide a sus países miembros que pongan el bienestar en el centro del diseño de sus políticas, para ofrecer seguridad y felicidad a sus ciudadanos.

¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2022?

Finlandia es el país más feliz del mundo, de acuerdo con la lista de World Happiness Report 2022, y sus vecinos nórdicos Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia, ocupan los lugares posteriores debido a la buena puntuación que sus ciudadanos obtuvieron sobre temas como esperanza de vida saludable, PIB per cápita, apoyo social en tiempos de problemas, poca corrupción y alta confianza social.

Los países más felices:



Finlandia

Dinamarca

Islandia

Suiza

Países Bajos

Luxemburgo

Suecia

Noruega

Israel

Nueva Zelandia

Los últimos lugares del estudio lo ocupan países Africanos.

El informe también reveló que la correlación entre las redes sociales y las emociones de las encuestas parece particularmente alta para las emociones negativas de tristeza y ansiedad.

¿México qué lugar ocupa en la lista de los países más felices del mundo?

De acuerdo con las encuestas, México se ubicó en el lugar 46 de los países más felices del mundo. El informe indicó que este año en seis países los términos de emoción positiva disminuyeron levemente por la pandemia de Covid-19.

Entre esos países se encuentran Perú, Italia, Nueva Zelanda, México, Chile y España. Otros países, con problemas más graves también cayeron en el ranking mundial de la felicidad como Venezuela, Líbano y Afganistán, siendo este el último de la lista.

