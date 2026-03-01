Rescatan a víctima y capturan a siete presuntos secuestradores en Ciudad Juárez

En un operativo desplegado entre el 19 y 20 de febrero de 2026 en Ciudad Juárez, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas logró rescatar a una persona privada de la libertad y detener a siete presuntos secuestradores en la colonia Kilómetro 29. Derivado de las investigaciones y el pago controlado de rescate, los implicados fueron presentados ante un Juez de Control, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado.

Operativo del rescate

La investigación se originó luego del secuestro ocurrido el 17 de febrero, cuando la víctima viajaba en su camioneta.

Los captores exigieron a sus familiares el pago de 7 mil 700 dólares y posteriormente los documentos del vehículo.

A partir de un pago controlado de rescate y labores de vigilancia, policías ministeriales dieron seguimiento a una camioneta con reporte de robo vinculada al caso.

El intento de intervención ocurrió en la calle Hacienda de las Torres; sin embargo, los ocupantes emprendieron la huida. La persecución concluyó en la intersección de Hacienda La Noria y San Martín, donde el vehículo quedó averiado y se logró la detención de Jonathan R. S., de 23 años, y César Alonso F. F., de 18 años.

Posteriormente, en la colonia Kilómetro 29, fue detenido Diego Jussef G. F., de 33 años, quien portaba un arma de fuego y una bolsa con sustancia granulada con características del “cristal”.

Rescate en casa de seguridad y vinculación a proceso

Como parte del seguimiento a la investigación, los agentes llegaron a un domicilio sobre la calle Raymundo López, en la colonia Kilómetro 29.

Al identificarse como policías, escucharon desde el interior la voz de un hombre solicitando auxilio y afirmando estar secuestrado, por lo que ingresaron al inmueble en términos de flagrancia para salvaguardar su integridad.

En el lugar fue localizada la víctima y detenidos cuatro masculinos que se encontraban atrincherados: Adrián Zadquiel R. R., de 19 años; Óscar Isaac M. L., de 23; Antonio Emmanuel G. G., de 22, originarios de Ciudad Juárez; y Tadeo Alexander H. C., de 19 años, originario de Torreón, Coahuila.

En menos de 24 horas, la investigación permitió ubicar la casa de seguridad en la periferia de la ciudad y concretar el rescate.

Posteriormente, los siete detenidos fueron presentados ante un Juez de Control, quien, tras escuchar los antecedentes, pruebas y argumentos del Ministerio Público, determinó vincularlos a proceso por su probable participación en el delito de secuestro agravado.