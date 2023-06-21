Fiscalía detiene intento de Trump de destituir al juez en caso de pago encubierto

La fiscalía del distrito de Manhattan rechazó el martes la petición de Donald Trump de destituir al juez que supervisa la causa penal en su contra por el pago de dinero a la actriz porno, Stormy Daniels.

Trump tiene un "historial de acusar infundadamente a jueces estatales y federales de todo el país de parcialidad", escribieron los fiscales al oponerse a la moción de Trump para que el juez del estado de Nueva York Juan Merchan se aparte del caso. Un abogado de Trump declinó hacer comentarios sobre el rechazó a destituir al juez Merchan.

Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos penales de falsificación de registros comerciales vinculados a un pago a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. Los fiscales dijeron que el pago estaba destinado a comprar su silencio sobre un encuentro sexual que Daniels afirma que tuvo con Trump. El multimillonario ha negado el encuentro.

In court papers made public Tuesday, the Manhattan district attorney’s office defended Judge Juan Manuel Merchan against former President Donald Trump’s claims that he’s a “Trump-hating judge." https://t.co/tJ1LFRTn5d — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) June 20, 2023

¿Por qué Trump intentó destituir al juez Merchan?

El magnate republicano ha dicho que Merchan está en conflicto porque su hija ha trabajado para los demócratas y se beneficia financieramente de una condena en el caso.

También ha dicho que Merchan presionó al ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, para que cooperara con los fiscales, lo que según él demostró la parcialidad del juez, durante el caso penal de fraude fiscal contra la empresa.

Trump también cuestionó 35 dólares en donaciones políticas hechas por Merchan, incluidos 15 dólares a un grupo que apoyaba al demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

¿Qué dijo la fiscalía para desestimar la petición de Trump?

La fiscalía de Manhattan dijeron que la modesta cantidad de las donaciones de Merchan no justificaba la recusación, y que adoptar los argumentos permitiría efectivamente a Trump elegir a dedo a un juez al excluir a los jueces nombrados por los demócratas.

La fiscales señalaron que "en ningún momento" Merchan "indujo" a Weisselberg a cooperar contra Trump. Añadieron que la historia de Trump de atacar a los tribunales y jueces "deja claro que esta moción se basa en tácticas, no en la ética".