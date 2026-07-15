Falsa terapeuta abusa de menor de 13 años en Oaxaca; aprovechó su poder para corromper al menor

El pasado 05 de junio, una mujer, identificada con las siglas M.F.O.P., fue vinculada a proceso por el delito de corrupción de menores tras abusar sexualmente de un adolescente de solo 13 años, esto aprovechando su posición como terapeuta en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la víctima sufrió daño psicoemocional aunado a la ayuda a la que acudió en primer lugar para atender su salud mental.

❗️ El abuso sexual no se calla, se denuncia ❗️



Acude a la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.



Centro Administrativo "Gral. Porfirio Díaz", Edificio Jesús "Chú" Rasgado, 2° Nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca



951 501 6900 ext.… pic.twitter.com/un8XS1IScR — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 15, 2026

Este incidente reveló la necesidad de consciencia que se debe tener ante la solicitud de atención psicológica en menores de edad, extremando precauciones como la verificación de credenciales, cédula profesional y referencias de terceros antes de iniciar un tratamiento.

Dictan prisión preventiva a falsa terapeuta que abusó de menor en Oaxaca

La FGEO informó que, afortunadamente, se le pudo vincular a proceso y dictar prisión preventiva a la mujer que cometió el delito de corrupción de menores fingiendo ser una terapeuta en Oaxaca este miércoles 14 de julio; recordemos que es crimen consiste en obligar, inducir, facilitar o procurar que una persona menor de 18 años realice conductas que perjudiquen gravemente su desarrollo físico, psicológico, moral o sexual, tales como:



Actos sexuales o de exhibicionismo

Consumo de sustancias como alcohol y drogas

Actividades delictivas

Mendicidad o explotación del menor para pedir dinero

Emplearlos en cantinas, bares, tabernas o casas de apuestas

En este caso, la mujer realizó actos de naturaleza sexual durante sesiones de "supuesta atención terapéutica", traicionando la confianza del paciente y de los tutores. Este incidente evidencia como los depredadores sexuales pueden usar el título de "terapeutas o coaches" sin estar certificados, aprovechando la vulnerabilidad emocional de las víctimas.

Y es que, acudir a terapia es vital y más en la etapa de la adolescencia, por lo que este caso no debe alejar a las familias en búsqueda de atención a la salud mental, sino motivarlas a buscar a especialistas titulados, con registro oficial y con referencias de terceros.