Fiscalía de Perú denuncia a Dina Boluarte por las muertes en protestas

La fiscal de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes 27 de noviembre que denunció ante el Congreso de la República a la presidenta Dina Boluarte, y funcionarios de su gabinete, por las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de 2022.

En video difundido a nivel nacional, expresó que las investigaciones se iniciarán por el delito de homicidio calificado y lesiones graves. Estas, según precisó, se cometieron bajo una situación de abuso de poder por parte de la actual administración, la cual llegó tras la salida de Pedro Castillo.

“Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola... Así como se ha formalizado investigación preparatoria contra los autoridades de dichos agraviados, no se debe permitir la muerte de peruanos ni el abuso del poder, no se puede permitir”, declaró.

No se puede dañar imagen de los peruanos: Fiscal Nacional

Patricia Benavides añadió que las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte y parte de su equipo también buscan evitar que se siga “dañando” la imagen de los peruanos a través de presuntos actos de abuso de poder contra el pueblo.

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional ante @congresoperu contra Dina Boluarte, en su condición de presidenta de la República; Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como ministros de Estado. pic.twitter.com/7tgdNe2mZW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 27, 2023

“No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y a la ley”, sentenció Benavides.

Protestas antigubernamentales dejaron más de 40 muertos en Perú

Entre 2022 y 2023, Perú registró una serie de protestas antigubernamentales que dejaron más de 40 muertos y cientos de heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Los sitios con más protestas fueron: Arequipa, Ayacucho, Puno, Junín, Lima, La Libertad y Apurímac. Estas movilizaciones también dejaron 329 detenidos; entre ellos un menor de edad, según informó el Ministerio Público de Perú al entregar un parte oficial sobre las protestas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en las manifestaciones habrían muerto al menos 41 personas debido a los encuentros con el Ejército y la policía, mientras que siete más perdieron la vida en eventos relacionados con las manifestaciones como lo fueron accidentes de tránsito.