¿"Fofo” Márquez podría obtener libertad condicionada y salir antes de prisión?

El influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como “Fofo” Márquez, fue sentenciado la tarde del 29 de enero del 2025 a 17 años y 6 meses de prisión tras ser declarado penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Edith “N”. El fallo fue dictado por un juez en el Estado de México, luego de que se comprobara su culpabilidad en el violento ataque ocurrido en febrero de 2024 en un estacionamiento del municipio de Naucalpan. Tras esta decisión, el tema de conversación en las últimas horas fue la condena que deberá pasar en prisión en el creador de contenido, pero, ¿“Fofo” Márquez podría obtener libertad condicionada?

¿El influencer, “Fofo” Márquez podría obtener libertad condicionada?

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, el abogado penalista, Alberto Enrique Nava Garcés, desmenuzó esta duda y explica si puede ser posible que el tiempo de “Fofo” Márquez en prisión sea menor.

“El mejor escenario, con una condena como la que estamos hablando, regularmente tiene la posibilidad de encontrar beneficios penitenciarios. Y en ese sentido estamos hablando de que con que cumpliera un cincuenta por ciento de la condena, con eso bastaría.

“Todavía tiene la oportunidad de presentar apelación y amparo directo. Lo cual, pues obviamente, no hace que estos diecisiete años sean una sentencia firme”, explicó Nava Garcés sobre la posibilidad de que el influencer salga antes de prisión.

Al mismo tiempo, el abogado panelista explicó cuáles fueron los motivos para que “Fofo” Márquez recibiera esa sentencia que, a pesar de ser de varios años, si se hubiera manejado en otro contexto, el castigo podría ser mayor.

“Creo que tenemos que poner en contexto que este señor Márquez entró en algo que se conoce como la tormenta perfecta. Entró en un lugar donde pues, obviamente, sabemos que el Estado tiene muchas deudas con la cuestión de género, así que había un video, un hombre golpeando a una mujer, no teniendo piedad sobre ella, la abandona y pues eso hace que el asunto empiece a tener una ebullición tremenda.

"¿Qué pasa con este tipo de casos? Finalmente, le atribuyen una tentativa de feminicidio y la cuestión es que la tentativa no se castiga del mismo tamaño que un feminicidio. No es un veinte a sesenta, sino que puede ser un tercio o dos tercios de la mínima, entonces, pues de alguna manera estamos hablando que le aplicaron una sentencia todavía bastante considerable en ese sentido”, agregó.

¿Cuáles fueron los motivos para condenar a Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como “Fofo” Márquez, a 17 años y 6 meses de prisión?

Alberto Enrique Nava Garcés agregó cuáles fueron los argumentos que determinaron una sentencia ‘menor’ al creador de contenido.

“Regularmente, se toma en cuenta el perfil de la persona, las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Y yo creo, que una de las cuestiones que sirvieron para que la sanción no fuese más relevante, fue el hecho de que la persona finalmente deja a su víctima, no termina, no es detenido por alguien más.

“La tentativa tiene precisamente ese aspecto que requiere de que algo haya impedido que él lograra consumar el hecho. Y aquí, precisamente, él lo hace, no es que alguien se lo impida, simplemente la deja hablando”, sentenció el abogado panelista.