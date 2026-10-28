Pagan millones de dólares por un fósil de dinosaurio Nanotyrannus que quizá solo era un T. rex adolescente

El fósil de dinosaurio Nanotyrannus llamado "Jodi" sacudió el mercado de subastas en Nueva York este miércoles 28 de octubre tras alcanzar los 47.3 millones de dólares en la casa de subastas Sotheby's. Seis postores protagonizaron una intensa pelea de ofertas durante 12 minutos que superó todos los pronósticos, pues los valuadores calculaban su precio apenas entre los 6 y 9 millones de dólares.

Con esta cifra, "Jodi" se posiciona como el segundo esqueleto prehistórico más caro de la historia, muy cerca del récord de 50.1 millones que impuso el T. rex apodado "Gus" en julio.

¿Una especie única o un T. rex adolescente multimillonario?

Detrás de los millones existe un pleito científico que divide a la paleontología. El nombre Nanotyrannus significa "tirano pigmeo o enano", pero los expertos aún discuten si este depredador constituye una especie distinta o si el comprador acaba de pagar una fortuna por un T. rex juvenil. Aunque varios investigadores respaldan hoy su independencia biológica dentro de la subfamilia Tyrannosaurinae, la teoría del adolescente prehistórico mantiene el mayor respaldo en la comunidad académica.

Durante la subasta nadie imaginó que costaría millones de dólares| Casa de subastas Sotheby’s

"Jodi" mide 6 metros de largo y 2.9 metros de altura, poco más de la mitad del tamaño de "Gus". Su valor disparatado responde a la extrema escasez del ejemplar: la ciencia solo conoce tres esqueletos relativamente completos con estas características. Además, la pieza conserva 191 elementos óseos originales en un estado excepcional y presume un cráneo casi intacto.

El "Vaquero de los Dinosaurios" detrás del hallazgo en Montana

La ganadera Jodi Pierson encontró los restos en 2019 dentro de la Formación Hell Creek, una zona geológica que abarca Montana, Wyoming y las Dakotas, famosa desde que dio a conocer uno de los primeros T. rex en 1902. Tras el hallazgo de Pierson —quien inspiró el nombre del espécimen—, el paleontólogo comercial Clayton Phipps, apodado el "Vaquero de los Dinosaurios", encabezó la excavación de este pariente pequeño del tiranosaurio que hoy hace historia en Nueva York.