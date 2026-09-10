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El 10 de septiembre que marcó Iztapalapa: a un año de la explosión de la pipa de gas en puente de La Concordia
La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia en Iztapalapa cobró la vida de 32 personas. Así luce el lugar un año después de la tragedia.
Iván Ramírez |
Lucero Rodríguez |
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Lucero Rodríguez |
El 10 de septiembre de 2025 al oriente de la Ciudad de México (CDMX) se registró una de las escenas más desgarradoras: la explosión de una pipa de gas que circulaba por el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa.
La unidad era operada por Fernando Soto Munguía, quien murió. Con esta tragedia nacieron las historias de héroes como la de la abuelita Alicia Matías, de 49 años, quien protegió a su nieta del fuego, o la Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús que regresó a su unidad para sacar a los pasajeros que estaban en estado de shock, tras la explosión.
Un año después, en la zona donde se registró la explosión familiares, amigos y conocidos de algunas de las víctimas acudieron para recodarlos con flores y una misa.
“Aprendes a sobrevivir a la vida”: Se cumple un año de la explosión de la pipa en la Concordia, Iztapalapa; el dolor, las secuelas y la lucha por salir adelante
Iván Ramírez |
Lucero Rodríguez |
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