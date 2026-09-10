El 10 de septiembre de 2025 al oriente de la Ciudad de México (CDMX) se registró una de las escenas más desgarradoras: la explosión de una pipa de gas que circulaba por el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

La unidad era operada por Fernando Soto Munguía, quien murió. Con esta tragedia nacieron las historias de héroes como la de la abuelita Alicia Matías, de 49 años, quien protegió a su nieta del fuego, o la Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús que regresó a su unidad para sacar a los pasajeros que estaban en estado de shock, tras la explosión.

Un año después, en la zona donde se registró la explosión familiares, amigos y conocidos de algunas de las víctimas acudieron para recodarlos con flores y una misa.