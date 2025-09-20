Dio su vida por sus pasajeros: muere chofer de microbús tras explosión de pipa en Iztapalapa

Murió Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús que regresó a su unidad para sacar a los pasajeros que estaban en estado de shock, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

Sus familiares confirmaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la noticia. Erick tenía 33 años, pero sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo y permanecía internado en el Hospital General “Rubén Leñero”.

Impactante...



Imágenes del momento de la #explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en #Iztapalapa



Decenas de personas corrían buscando un lugar donde resguardarse.



Hasta el momento se reportan 18 lesionados.https://t.co/Eli5Qangoc pic.twitter.com/u8Pbgnlfna — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

Médicos diagnosticaron que chofer de microbús podría perder la vista

Luego de ser ingresado al hospital, los doctores diagnosticaron que este Erick Vicente podría perder la vista debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con testigos, maniobró para salvar a sus pasajeros. Con esta muerte, ya son hasta este momento 26 las personas que perdieron la vida luego de este trágico accidente ocurrido el 10 de septiembre pasado al oriente de la CDMX.

La valentía de Erick lo han colocado como otro héroe que dio su vida por otras personas, como lo hizo la señora Alicia Matías, una abuelita que salvó a su nieta Jazlyn, de dos años, a quien cargó y protegió entre sus brazos luego del flamazo.

Este chofer, en una acción de riesgo, evitó una tragedia mayor al ayudar a que varios de sus pasajeros pudieran evacuar del microbús antes de que las llamas los alcanzaran.

Erick Vicente luchó por su vida en el Hospital Rubén Leñero

Previo a que se diera a conocer la muerte de este valiente hombre, su hermano, Mario Acevedo, confirmó a medios que estaba “entre la vida y la muerte”. En redes sociales comenzó a ser llamado como el “héroe de Iztapalapa”.

El reporte de las 10:30 horas de la Secretaría de Salud de la CDMX establece que había 21 personas hospitalizadas, 38 que fueron dadas de alta y 25 fallecidos, pero ahora la cifra se ajustó a 26 al sumar el deceso de Erick Vicente Acevedo Romero, quien aparecía como el primero en la lista de los pacientes ingresados al Hospital General “Rubén Leñero”.