Fracasa en EU intento por limitar a Trump tras ofensiva en Venezuela

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba impedir que el presidente Donald Trump ordene nuevas acciones militares en Venezuela sin la autorización explícita del Congreso.

La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas, fue derrotada tras un empate 215-215, reflejo de la fuerte división política en Washington y del respaldo republicano a la estrategia de Donald Trump en el país sudamericano.

La votación ocurre días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, un hecho que detonó tensiones diplomáticas y reavivó el debate sobre los límites del poder presidencial en operaciones en el extranjero.

¿Qué buscaba la resolución y por qué fue rechazada?

La propuesta legislativa pretendía obligar al Donald Trump a retirar a las Fuerzas Armadas de Venezuela , salvo que el Congreso emitiera una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza.

Republicanos argumentaron que la resolución era innecesaria, al asegurar que actualmente no hay tropas estadounidenses combatiendo en territorio venezolano, y acusaron a los demócratas de utilizar el tema como un ataque político contra Donald Trump .

Finalmente, la mayoría republicana cerró filas y mantuvo abierta la votación hasta reunir los votos necesarios para bloquear la medida.

We are four months into a sustained military operation in Venezuela, and Republican leaders are refusing to hold a single public hearing.



Americans deserve answers.



Via @SenTimKaine pic.twitter.com/kAbTdTiZBT — Senate Democrats (@SenateDems) January 7, 2026

Venezuela, el eje del debate en Washington

El intento por limitar los poderes de guerra de Donald Trump está directamente ligado al escenario venezolano tras la captura de Nicolás Maduro , una operación que la Casa Blanca ha descrito como una acción judicial limitada para llevarlo ante tribunales estadounidenses por cargos relacionados con narcotráfico.

Sin embargo, legisladores demócratas sostienen que la intervención en Venezuela representa un punto de inflexión y advierten sobre el riesgo de que Estados Unidos se involucre en un nuevo conflicto prolongado en América Latina .

También cuestionan que, pese a la detención de Nicolás Maduro , gran parte de la estructura del gobierno venezolano permanece intacta, sin que Washington haya presentado un plan claro para la transición política del país.

¿Quién puede autorizar una guerra?

La votación puso nuevamente sobre la mesa un viejo debate en Estados Unidos : si corresponde al presidente o al Congreso decidir el uso de la fuerza militar en el extranjero.

Los promotores de la resolución recordaron que la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, mientras que el Ejecutivo argumenta que puede ordenar operaciones limitadas por razones de seguridad nacional.

Aunque la iniciativa fracasó tanto en la Cámara de Representantes como previamente en el Senado, el estrecho margen de votación muestra que existe preocupación creciente incluso dentro del Partido Republicano sobre el alcance de las decisiones presidenciales.

Republicans just BLOCKED @SenTimKaine’s bipartisan War Powers Resolution, despite:



- Four months of military action in Venezuela

- 200+ combatants killed

- U.S. troops injured



Americans don’t want forever wars, but Republicans continue to fall in line behind Trump. pic.twitter.com/cqK0cYtikR — Senate Democrats (@SenateDems) January 15, 2026

¿Qué sigue para Venezuela y la política exterior de Estados Unidos?

Con la resolución rechazada, Donald Trump mantiene margen para continuar su estrategia sobre Venezuela sin requerir una autorización inmediata del Congreso.

El resultado deja abierta la puerta a nuevas acciones diplomáticas, económicas o de seguridad, mientras legisladores opositores anticipan que seguirán intentando ejercer control legislativo sobre cualquier escalada futura.

Al mismo tiempo, el futuro político de Venezuela permanece incierto tras la captura de Nicolás Maduro , en un contexto regional marcado por la expectativa de cambios y la incertidumbre.