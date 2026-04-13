Ven con buenos ojos extracción de gas por fracking en Coahuila; aseguran que reactivará economía

El diputado local por Coahuila, Alfredo Paredes López, celebró la apertura del gobierno federal a la explotación de yacimientos de gas mediante fracking. Esta medida representa una oportunidad significativa para que las regiones centro y carbonífera se recuperen del desastre económico provocado por el cierre de AHMSA.

El fracking regresa a Coahuila: Un respiro económico tras la crisis de AHMSA

Paredes López destacó que todas las fuentes de gas, desde Las Murallas, de Monclova a Piedras Negras, aparecen en el mapa de inversiones federales. El plan busca duplicar la extracción actual en metros cúbicos de gas. “Es un respiro para la expectativa que se tiene de seguir fomentando empleos”, afirmó el legislador.

Este proyecto de extracción de gas shale lo impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto, pero Andrés Manuel López Obrador lo canceló. Ahora, el actual gobierno federal lo retomó. Empresas extranjeras, con experiencia previa en la zona centro, liderarán las operaciones y generarán derrama económica, tal como ocurrió alrededor de 2010.

¿Fracking sustentable? El protocolo ambiental previo a la perforación en 2026

Durante la exploración inicial del proyecto, expertos analizaron el impacto ambiental y relocalizaron flora y fauna de los predios destinados a los complejos extractores. “Primero entran los ambientalistas, después los técnicos y al último las maquinarias para el movimiento de tierra y las exploraciones”, explicó Paredes López.

Estudios previos ya identificaron zonas viables para perforar. “Ya se sabe dónde hay gas y dónde no hay, y ahora Pemex tiene claro dónde perforar con precisión en las cuencas del norte de Coahuila”, enfatizó el diputado.

Infraestructura obsoleta: El reto de renovar los ductos de gas tras 15 años

Paredes López señaló que las tuberías de conducción instaladas hace más de 15 años ya no funcionan. Por eso, el proyecto requiere tender nuevos conductos para transportar el gas extraído. Esta infraestructura moderna impulsará la producción y consolidará la recuperación económica en Coahuila, una región golpeada por la crisis industrial reciente.

