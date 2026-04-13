Salió por una tarea y nunca volvió: Se cumplen 6 meses de la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan; hoy cumpliría 17 años

Fue a imprimir una tarea y ya no regresó a casa. Han pasado más de seis meses desde la desaparición de Kimberly Moya en calles de Naucalpan, Estado de México (Edomex). Y este 13 de abril 2026, la menor estaría cumpliendo 17 años de edad.

El último rastro de Kimberly fue en un café internet, ubicado en la colonia San Rafael Chamapa, un recorrido de 20 minutos para ir a imprimir su tarea.

“Una madre nunca va a olvidar y nunca va a dejar perdido a un hijo. Siempre las mamás encuentran todo (...) Kimberly es mi vida, es mi vida”, contó Jaqueline González, mamá de la menor desaparecida en el Edomex.

¿Omisiones en el caso de Kimberly? Familia pide intervención de la Fiscalía pero no hay respuestas

Once días después de la desaparición de Kimberly, se detuvo a dos sospechosos Gabriel Rafel y Paulo Alberto “N”, que ya fueron vinculados a proceso.

Tras analizar alrededor de 24 videos, las investigaciones arrojaron que la menor de edad habría sido subida a la fuerza en un auto sedán de color gris. Y en el taller mecánico donde trabajaba Gabriel, se encontraron botas con sangre, la cual correspondía al ADN de Kimberly.

Jaqueline González, mamá de Kimberly, reveló que existe un artículo, en el cual ellos se están reservando el derecho a decir absolutamente nada.

“No tenemos información de nada, a pesar de que hay pruebas contundentes (...) Se tiene aviso de que uno de ellos es Ministro de culto junto más familia”, comentó Jaqueline.

Además, la familia de Kimberly solicitó a la Fiscalía del Estado de México que se emitiera una ficha de recompensa y que la FGR atraiga la investigación; sin embargo, ninguna de las peticiones ha sido atendida.

El avistamiento de Kimberly que las autoridades ignoraron

La mamá de Kimberly asegura sentirse engañada, pues en el mes octubre de 2025 se reportó la probable ubicación de su hija en Querétaro, pero le notificaron un mes después.

“Hemos pedido que nos ayuden en otros estados de la República Mexicana, justamente había un avistamiento en Querétaro (...) La vieron vestida como ella se fue; sin embargo, el área de comisión de Querétaro no hizo nada más que pegar unos 5 volantes son tomar tomas de las C4 que estaban ahí”, comentó Jaqueline.

”No voy a descansar hasta encontrarla”: Así va el avance en las investigaciones de Kimberly

El caso de Kimberly continúa impune. Este 12 de mayo 2026 habrá una audiencia intermedia para el desahogo de pruebas.

“Mi instinto sigue diciendo que está con vida, y que no voy a descansar hasta encontrarla”, explicó la mamá de la menor desaparecida en calles de Naucalpan, Edomex.