Error forense desata dolor: Madre buscadora denuncia que Fiscalía entregó restos de su hija a otra familia en Edomex

La crisis de desapariciones en México vuelve a exhibir fallas graves en las instituciones; en este caso, Ana Laura Chávez, madre buscadora, denunció que tras ocho meses de una intensa y dolorosa búsqueda, descubrió que los restos de su hija, Manola Evelyn, fueron entregados a otra familia por la Fiscalía del Estado de México.

“No puedo darle sepultura digna a mi hija”, expresó con dolor, luego de conocer que autoridades ya habían identificado restos que correspondían a la joven sin informarle oportunamente.

¿Qué pasó con Manola Evelyn?

La joven de 19 años desapareció en el barrio Alfareros, en el municipio de Chimalhuacán, donde fue vista por última vez vistiendo un pants negro. Durante meses, su madre emprendió una búsqueda independiente junto al colectivo Ehécatl, recorriendo zonas de riesgo. Fue hasta el pasado 20 de marzo cuando Ana Laura encontró una prenda que reconoció como de su hija en el Río de la Compañía: “Yo lavé ese pants, por eso lo reconocí”, relató a cámaras y micrófonos de TV Azteca.

¿Cómo ocurrió el error de la Fiscalía del Edomex?

Según el testimonio, la madre buscadora tuvo acceso a información filtrada acerca de los restos humanos localizados meses antes. Al acudir al Servicio Médico Forense, recibió una noticia devastadora: los restos ya habían sido entregados a otra familia.

De acuerdo con su denuncia, no se efecyuaron pruebas genéticas previas para confirmar la identidad, lo que representaría una grave irregularidad. Además, Ana Laura asegura que nunca fue notificada de la detención de los presuntos responsables ni del hallazgo de restos vinculados al caso.

¿Qué dicen las leyes sobre estos casos?

La legislación mexicana, incluida la Ley General en Materia de Desaparición y el Protocolo Homologado de Búsqueda, establece que las familias tienen derecho a:



Ser informadas sobre avances en la investigación



Participar en los procesos de identificación



Acceder a pruebas científicas como análisis genéticos

La falta de cumplimiento de estos procesos podría constituir violaciones graves a los derechos de las víctimas.

¿Qué sigue en el casocaso Manola Evelyn?

Actualmente, Ana Laura Chávez espera que se realice una confronta genética que permita confirmar la identidad de los restos y, finalmente, recuperarlos para darles sepultura digna.

La madre también denunció omisiones durante las búsquedas: “La Fiscalía no quiso entrar con nosotros a buscar en basureros”, afirmó.

Un caso que refleja una crisis en todo México

El caso Manola Evelyn pone en evidencia los vacíos en los procesos forenses y de investigación en México, en un contexto donde miles de familias buscan a sus desaparecidos por cuenta propia.

Mientras tanto, una madre sigue esperando justicia y la oportunidad de cerrar un ciclo de dolor; ¿cuántos casos más deben ocurrir para que los protocolos se cumplan y las familias reciban respuestas dignas?