Bomba de tiempo en el Tren Maya: Las grietas ocultas que amenazan el Tramo 5

El ambicioso proyecto ferroviario del Gobierno Federal, el Tren Maya, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos técnicos y de seguridad. Expertos en ingeniería y medio ambiente han calificado la obra como un peligro inminente, advirtiendo que no solo representa un daño irreversible para los ecosistemas de la Península de Yucatán, sino que se perfila como un desastre potencial para quienes utilicen el servicio.

La alerta principal se focaliza en el segmento que conecta Tulum con Playa del Carmen, donde se han detectado hundimientos en los pilotes que sirven de base para el tendido ferroviario.

A través de tecnología de drones, se logró capturar evidencia de que personal de la obra realiza maniobras urgentes para estabilizar la estructura. Estos trabajos consisten en la colocación de soportes de metal provisionales, una medida desesperada para apuntalar cimientos que han fallado en su función primordial de soporte.

La gravedad de la situación fue expuesta inicialmente por Wilberth Esquivel, ingeniero civil y activista, quien documentó visualmente el deterioro en la cimentación.

Según el especialista, el suelo de esta región posee una naturaleza cárstica extremadamente inestable, similar a un queso lleno de agujeros, donde la profundidad para hallar un terreno firme puede variar drásticamente entre 5, 15 o hasta 50 metros.

Esquivel sostiene que la construcción avanzó de forma acelerada sin contar con un proyecto ejecutivo sólido ni estudios adecuados de mecánica de suelos, ignorando las advertencias de técnicos y ambientalistas.

Hundimientos en pilotes de cimentación ponen en peligro la seguridad del servicio

El riesgo es considerable si se toma en cuenta que existen 90 kilómetros de vía elevada sostenidos por más de 7000 columnas de cimentación. El ingeniero estructural advierte que si tan solo fallara el 1% de estos apoyos, estaríamos hablando de 70 puntos críticos a lo largo del trayecto.

A pesar de que ya se están utilizando estos apuntalamientos metálicos temporales para corregir pilas que no funcionaron, el tren continúa transitando sobre estas zonas vulnerables, lo que a juicio de los expertos debería ameritar la suspensión inmediata de la ruta para reparaciones profundas.

Durante la labor informativa para constatar estos hechos, equipos de prensa enfrentaron bloqueos y hostilidades. Al intentar acceder a las áreas críticas, se reportó que todas las vías de entrada estaban obstruidas.

Expertos advierten sobre riesgos estructurales en el proyecto de Tulum a Playa del Carmen

Incluso, se registraron amenazas directas contra comunicadores para evitar el uso de drones en la zona, bajo el argumento de que es un área federal restringida.

Los especialistas señalan que existe un esfuerzo por ocultar estas fallas estructurales mediante el uso de mallas y vigilancia constante, intentando silenciar lo que consideran una ejecución deficiente desde su origen.

Mientras las autoridades mantienen la operatividad, la evidencia visual sugiere que la infraestructura está lejos de ser segura, convirtiéndose en una situación crítica que podría derivar en un descarrilamiento en cualquier momento debido al mal asentamiento de los pilotes.