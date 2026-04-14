Un ‘Zócalo’ de restos humanos: Hallan cientos de restos en la Laguna ‘La Habana’ en límites de Chalco; familias exigen justicia

Hace uno días, se localizaron más de 300 restos óseos en los límites de la Laguna “La Habana”, en los límites de Tláhuac y Chalco en la Ciudad de México (CDMX). Hoy, colectivos de búsqueda exigen respuestas claras y la agilización del proceso para identificar a las víctimas.

El tamaño del terreno es similar al del Zócalo de la CDMX.

“Ojalá esto se agilice porque para nosotros y para todas las familias es urgente saber a quiénes pertenecen esos restos”, afirmó Gabriela Díaz, integrante del Colectivo “Hasta Encontrarte”, en entrevista con Hechos AM.

Colectivos revelan hallazgo masivos al oriente de la CDMX

Gabriela Díaz contó que la primera etapa de búsqueda por patrones se llevó a cabo del 7 al 10 de abril 2026 en el oriente de la CDMX. Asegura que en esta zona no se habían realizado trabajos de búsqueda, ya que no se les permitía ingresar a buscar; sin embargo, desconocen la razón.

Durante los primeros cuatro días de búsqueda, los colectivos encontraron alrededor de 219 restos. Hasta el momento la búsqueda de restos continúan, totalizando alrededor de 415 restos óseos.

El oriente de la CDMX es considerado uno de los focos rojos más fuertes en temas de violencia y delincuencia en la capital del país.

“Es preocupante porque ha sido uno de los puntos más grandes de reconocimiento de cuerpos en la Ciudad de México”, explicó Gabriela Díaz, en entrevista con Azteca Noticias.

En agosto del año pasado, se tuvo una búsqueda de introspección, en la que se encontraron más de 60 restos; en ese momento, la zona se volvió de interés para las familias buscadoras.

Familias exigen agilizar los procesos de identificación de restos humanos

Los restos óseos fueron entregados a las autoridades; sin embargo, no les han dado una fecha estimada para la identificación de datos, por lo que familiares piden que se agilicen los procesos y sean lo más pronto posibles.

Gabriela Díaz, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte”, aseguró que los restos hallados en agosto de 2025 aún no han sido identificados.

“Ojalá esto se agilice porque para nosotros y para todas las familias es urgente saber a quiénes pertenecen esos restos”, compartió durante una entrevista con Hechos AM.