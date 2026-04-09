El chapopote no para de llegar en Veracruz: Playas de Coatzacoalcos siguen manchadas

La costa de Coatzacoalcos, Veracruz, vuelve a teñirse de negro, y no precisamente por causas naturales. A pesar de que la administración estatal ha intentado minimizar la presencia de hidrocarburos en el mar, el chapopote sigue llegando a las playas veracruzanas sin que se vea una estrategia real de contención.

La zona del asta bandera es, nuevamente, el punto crítico donde el material viscoso evidencia una problemática ambiental que las autoridades prefieren ignorar.

Alerta en México 🛢️ Continúan los trabajos tras el derrame en el Golfo



Elementos de la Secretaría de Marina han retirado 3.5 toneladas de chapopote en costas de #Veracruz



La mayor parte en Playa Miramar; el resto en Isla Lobos. pic.twitter.com/FVQ1dSZGxj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

El Gobierno de Veracruz minimiza el chapopote; la playa dice lo contrario

Aunque desde el Gobierno del Estado se sostiene que todo marcha con normalidad, quienes viven y trabajan en la zona costera tienen otros datos.

Los comerciantes locales, que son los primeros en llegar a limpiar la arena cada mañana, se han topado con grandes manchas de petróleo crudo que el oleaje arroja sin descanso. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad física de la playa ha generado molestia entre los habitantes, quienes ven cómo su principal atractivo turístico se deteriora.

Comerciantes lanzan la alerta que la autoridad calla

Ante la falta de señalamientos oficiales o advertencias por parte de Protección Civil estatal, han sido los propios vendedores y palaperos quienes han tomado la iniciativa de alertar a los bañistas. José Vidal, comerciante de la zona, relató cómo al realizar sus labores de limpieza notó la gran cantidad de combustible alrededor de la orilla.

El llamado ciudadano es claro: tener cuidado al caminar por la arena o entrar al agua para evitar manchas difíciles de quitar o posibles reacciones en la piel.

Peligro por chapopote en plena temporada de tortugas marinas

Para los especialistas en fauna, el arribo de este material no es solo un problema estético o turístico, sino una sentencia para la biodiversidad local. El ecólogo Alex Cepeda advirtió que Coatzacoalcos se encuentra en una etapa crítica, ya que es la temporada de anidación de tortugas marinas.

El hidrocarburo en la arena y el agua afecta directamente el ciclo de vida de estos organismos, dificultando que las tortugas lleguen a la costa a desovar o que las crías logren llegar al mar sin contaminarse.

🐢 Tortugas, peces y hasta un manatí… víctimas del chapopote



La Secretaría de Marina retiró 3.5 toneladas de residuos en costas de Veracruz.



El derrame ya afecta 230 km de litoral y a miles de familias que dependen del mar. https://t.co/1qXTX8atHB pic.twitter.com/21Ud12Lfl2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

La problemática del chapopote en Veracruz no es un hecho aislado

Para la ciudadanía, este derrame constante no es un accidente de un solo día, sino una crisis que se ha vuelto recurrente. A pesar de los reportes enviados a las dependencias ambientales esta misma semana, el apoyo para la limpieza profunda y la investigación del origen de este crudo brilla por su ausencia.

Las manchas de petróleo en la arena son el recordatorio diario de una gestión ambiental que parece rebasada por los intereses de la industria petrolera en la región.

La limpieza del chapopote en Veracruz queda en manos de los ciudadanos

Mientras las versiones oficiales intentan calmar las aguas, en Coatzacoalcos la gente sigue barriendo chapopote. La preocupación crece conforme se acerca el fin de semana, pues sin una barrera física que detenga el avance del crudo desde el Golfo, la contaminación seguirá ganando terreno.

Los habitantes exigen que se vea personal capacitado en la playa para retirar el material y proteger lo que queda de la temporada de anidación.