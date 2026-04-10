Minero pudo ser rescatado de milagro; cuerpo humano no resiste tanto tiempo sin agua ni comida

El triunfo de la voluntad humana sobre la tragedia ha quedado grabado en las profundidades de la mina Santa Fe en Rosario, Sinaloa, donde un hombre logró lo que muchos consideraban imposible. En medio de la oscuridad y el silencio de la tierra, surgió un relato de resistencia que hoy conmociona al país, recordándonos que la esperanza puede ser el motor más potente cuando los recursos físicos se agotan.

Lo ocurrido en la mina Santa Fe no es solo un reporte de rescate exitoso; es una crónica que pone a prueba los conocimientos médicos sobre los límites del organismo. Mientras Francisco se recupera, su caso se suma a los grandes hitos de supervivencia global, demostrando que, incluso en las condiciones más adversas, el espíritu humano encuentra grietas por donde aferrarse a la vida.

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Resistencia extrema a 300 metros de profundidad

Francisco Zapata Nájera ha vuelto a ver la luz del sol tras permanecer atrapado durante 14 días en el interior de la mina Santa Fe.

El minero fue localizado a una profundidad de 300 metros, luego de que un derrumbe lo dejara aislado del mundo exterior durante un total de 336 horas. Refugiado en una pequeña caverna, el trabajador enfrentó condiciones ambientales hostiles que desafían las explicaciones lógicas de la supervivencia humana.

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Desde una perspectiva científica, el cuerpo no está diseñado para tolerar la carencia prolongada de hidratación y nutrientes. Especialistas señalan que, en apenas 24 horas, la falta de líquidos puede detonar fallos orgánicos, secar los tejidos y desplomar la presión sanguínea, provocando incluso ataques al corazón o alucinaciones.

El factor psicológico y la logística del rescate

Por otro lado, aunque el organismo aguanta más sin comida, tras 72 horas de ayuno forzado inicia un proceso donde el cuerpo consume su propio tejido muscular para intentar mantenerse funcional, lo que suele dejar secuelas permanentes.

Expertos de la brigada Topos Tlatelolco, como Marco Isaac Luna, explican que la salud del individuo es crucial, pero la mentalidad y el deseo de vivir son determinantes. Según la regla de supervivencia, una persona promedio puede resistir apenas tres minutos sin aire, tres días sin agua y tres semanas sin comida.

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Francisco superó el umbral crítico de la deshidratación y pasó 14 días sin probar alimento, un hecho que lo sitúa cerca de récords históricos como el de los 33 mineros chilenos que en 2010 resistieron 69 días, o el rescate en Haití de una mujer de 69 años tras un terremoto de 7 grados.

El rescate fue una hazaña de los Topos Tlatelolco

El éxito de esta operación también dependió de la pericia de los rescatistas, quienes trabajaron bajo la amenaza constante de filtraciones de agua por lluvia que podrían haber terminado en una tragedia compartida.

Al ser extraído de la cavidad, las primeras palabras del minero fueron contundentes: “Yo nunca perdí la fe”. Esta fortaleza espiritual, combinada con una labor de rescate impecable, permitió que Francisco Zapata Nájera hoy pueda contar su historia de supervivencia desde la recuperación.

