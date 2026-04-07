Inversión y turismo: la gira de Samuel García en Japón deja resultados positivos

Japón y Nuevo León estrechan lazos. En su gira por Asia, el gobernador Samuel García avanza en acuerdos estratégicos con gigantes automotrices que podrían detonar nuevas inversiones para el estado.

En entrevista para Azteca Noticias, el gobernador evaluó los resultados de su visita a Japón, previo a continuar su agenda en Corea del Sur.

“Muy importante, cerramos hoy la gira aquí en Japón, nos vamos en unas horas a Corea del Sur y aquí en Japón, pues visitamos más de seis empresas y en la embajada vimos otras 20, vienen al menos tres o cuatro fábricas nuevas al estado, alrededor de 1.5 billones de dólares y más de 7 mil, 8 mil empleos que se van a dar en Nuevo León”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

A tres días de trabajo en territorio japonés, el gobernador aseguró que el balance de esta primera etapa de la gira es positivo no solo en materia económica, sino también en turismo.

“Muy positiva, tanto en tema económico, pero también en el tema del mundial, ya tiene conocimiento alrededor de 2 mil fans que andan buscando tickets y venían a Nuevo León. Entonces va a haber derrama tanto de inversión, de turismo, de futbol”, explicó Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Antes de partir rumbo a Corea del Sur, el gobernador también destacó similitudes entre Tokio y Monterrey en materia de movilidad, particularmente por el proyecto de conexión ferroviaria hacia el aeropuerto, uno de los modelos que dijo observar de cerca durante esta gira.

“Nuevo León como Tokio va a tener un monorriel que va de Downtown hasta el aeropuerto, nos vamos a ir en metro para irnos acostumbrando”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.