Autoridades le fabricaron un delito y ahora está preso: Choferes de aplicación exigen justicia por Rodrigo en Tabasco

La indignación se apoderó de los conductores de plataformas digitales en Tabasco. Este martes, choferes se plantaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir la libertad inmediata de Rodrigo, un compañero que, aseguran, fue víctima de una detención arbitraria y violenta el pasado viernes en la Zona Country de Villahermosa.

Conductores de apps en Tabasco alzan la voz: denuncian abusos policiales, cateos ilegales y la detención de un compañero que, aseguran, fue acusado injustamente.



Exigen su liberación y garantías para trabajar sin miedo. Su caso no es aislado: dicen que la intimidación y… pic.twitter.com/0CBiwfosm3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

De un servicio por app a una celda en Tabasco

Todo comenzó con un viaje de rutina. Rodrigo realizaba un servicio solicitado a través de su aplicación cuando fue interceptado por elementos de las Fuerzas de Reacción (FIRT Olmeca). Lo que inicialmente fue un señalamiento por un presunto robo a casa-habitación, terminó en una situación confusa donde su familia pasó horas sin saber de él.

Alejandra Ruiz, su esposa, tuvo que levantar una ficha de desaparición ante la falta de información de las autoridades, quienes finalmente admitieron tenerlo bajo custodia.

Denuncian fabricación de pruebas y tortura contra Rodrigo

La parte más grave de la denuncia ciudadana radica en el cambio de acusaciones. Al no encontrar evidencias que ligaran a Rodrigo con el robo, su familia afirma que los elementos de la FIRT “le fabricaron” un caso de narcomenudeo. “Lo torturaron, está muy golpeado; todavía ayer tenía sangre en los oídos”, relató Alejandra con impotencia.

Según los trabajadores por aplicación, este es un patrón recurrente donde, al no poder procesar a alguien por un delito, le “siembran” sustancias para justificar el arresto.

Cateos ilegales en el domicilio familiar de Rodrigo

La pesadilla para la familia de Rodrigo no terminó con su detención. Alejandra denunció que efectivos de la FIRT irrumpieron en su casa al mediodía del viernes para realizar un cateo sin orden judicial clara, llevándose teléfonos y pertenencias personales del conductor. Esta irrupción ha sido señalada por los manifestantes como un abuso de autoridad que busca intimidar a quienes intentan defender la inocencia de los trabajadores de plataforma.

El miedo de salir a manejar en Villahermosa, Tabasco

¿Con qué cara salgo yo a trabajar con el miedo de que me detengan ilegalmente?”, cuestionó Eduardo Cerino, vocero de los conductores manifestantes. El grupo asegura estar cansado de las extorsiones y los operativos de la FIRT que, en lugar de brindar seguridad, parecen ensañarse con quienes buscan el sustento diario.

El temor es generalizado: cualquier chofer que acepte un viaje en una zona de conflicto podría terminar siendo el siguiente “falso culpable”.

“Sale el peine”...



La lujosa fiesta de XV años en Tabasco puso la lupa sobre Virginia Guillén, auxiliar de Pemex con sueldo de 38 mil pesos.



Casas, terrenos y autos de lujo pagados al contado aparecen en su historial, pero no en su última declaración. Ante las sospechas, Pemex… pic.twitter.com/eRFqRjs6AS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Exigen trabajar con libertad y sin extorsiones

La protesta frente a la Fiscalía no solo es por Rodrigo, sino por la seguridad de miles de conductores que operan en Tabasco. Los manifestantes exigen que se detengan los cateos ilegales y que se garantice un entorno donde las fuerzas estatales y federales dejen de verlos como blancos de extorsión.