Van mal y de malas: Crecen reportes de fallas en Dos Bocas

La Refinería Olmeca - Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco sigue acumulando incidentes que han encendido la preocupación entre habitantes, trabajadores y actores políticos. En los últimos días, una serie de accidentes, desde fugas hasta incendios han puesto en duda las condiciones de seguridad del complejo energético.

Se supone sería uno de los proyectos insignia del país hoy enfrenta cuestionamientos constantes por los riesgos que representa para quienes viven y trabajan en la zona.

¿Qué ha pasado en la refinería Dos Bocas recientemente?

En cuestión de días, la refinería ha sido escenario de varios eventos preocupantes. Primero, una fuga de combustible derivó en un incendio de gran magnitud, descrito por testigos como un “mar de fuego”, en el que murieron cinco trabajadores. Además, el incidente provocó contaminación en el Río Seco, generando afectaciones económicas para habitantes de la región.

A esto se sumó una denuncia por una supuesta fuga de gas. Sin embargo, autoridades aseguraron que se trataba únicamente de vapor de agua, lo que generó dudas y desconfianza entre la población.

Más recientemente, se reportó el incendio en una planta coquizadora, lo que refuerza la percepción de que los incidentes no son aislados, sino parte de un problema más amplio.

¿Hay heridos ocultos tras el incendio en Dos Bocas?

El tema escaló cuando el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erubiel Alonso Que, denunció que en el último incendio hubo al menos tres personas heridas, información que —asegura— no ha sido transparentada.

Según su versión, los lesionados habrían sido trasladados a clínicas privadas y sus familias estarían bajo presión para no hacer declaraciones públicas.

El legislador también pidió la intervención de un comité técnico internacional para evaluar las condiciones de seguridad en la refinería, al considerar que los incidentes reflejan fallas graves.

¿Qué dicen los habitantes de Paraíso sobre la refinería?

Más allá de las posturas políticas, quienes viven cerca de la refinería hablan de un problema diario. Vecinos de colonias cercanas aseguran que viven en constante estrés por el ruido, los olores y la contaminación. Describen que los gases se perciben incluso dentro de sus casas, afectando su salud y calidad de vida.

“Respirar se vuelve difícil”, coinciden algunos testimonios, que reflejan el impacto directo de la operación industrial en la vida cotidiana.

Ante la creciente preocupación, el secretario de Gobierno de Tabasco, Ramiro López Obrador, acudió a la zona para intentar dar tranquilidad a la población.

El funcionario aseguró que, pese a los incidentes, no hubo afectaciones directas a ciudadanos, minimizando los hechos como parte de la operación industrial. Sin embargo, estas declaraciones no lograron calmar a los habitantes ni a los trabajadores.

Trabajadores también desconfían de Pemex

La inconformidad también se extiende al interior de la industria. Trabajadores y exempleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) han cuestionado la actitud de los directivos, señalando falta de seriedad ante los riesgos.

Incluso criticaron la presencia del director de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, durante una visita reciente, al considerar que no refleja la gravedad de la situación.