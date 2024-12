La fracturan el cráneo con tubazos y pedradas en la cabeza. Tres sujetos le dieron una brutal golpiza a un señor de 59 años; ocurrió la semana pasada en calles del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos . La víctima de la agresión fue el señor José Luis y explicó que el ataque sucedió minutos después de un incidente vial entre los involucrados.

Brutal agresión a tubazos y pedradas deja a un vendedor de mariscos gravemente herido en Morelos; ¿cómo ocurrió?

“Yo les rogaba que no se pongan así, yo no te hice nada, no le pegué a tu carro. Yo no le hice nada”, explicó el señor José Luis, quien se encuentra en recuperación tras el brutal ataque.

Tras el incidente de tránsito, los videos en cámaras de seguridad en la zona muestran cómo dos vehículos dieron alcance a la camioneta donde el señor José Luis vende mariscos. En un momento, le bloquean el paso y uno de los sujetos se baja para comenzar a agredirlo con un tubo.

“Ya cuando vi que me empezó a dar de tubazos, y aquí en la mano me dio un tubazo, pues me empecé a defender; él me picoteaba para darme en la cara, yo quería abrir la puerta para retirarme y me la pateaba. En un momento, le subí el vidrio y con un tubazo me quebró el vidrio de la puerta”, añadió el hombre agredido.

Tres sujetos golpearon bruscamente a un comerciante de mariscos en Jiutepec. pic.twitter.com/v4BxjiMOZ7 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) December 18, 2024

Videos muestran cómo el señor José Luis se defendió tras la agresión, pero al salir de su vehículo fue sorprendido por dos hombres más.

“En eso sentí que alguien me agarró de atrás y me está volcando, me tiró al piso. Ya de ahí, no me acuerdo, pues me dieron con una piedra bien grande. Me hicieron una limpieza y me sacaron unas piedras que te tenía incrustadas en el cráneo”, explicó el señor José Luis.

Tras la golpiza, el señor José Luis fue diagnosticado con fractura de cráneo, fractura de nariz, incluso, una fractura en el maxilar.

La familia de la víctima ya puso una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Morelos por el delito de homicidio en grado de tentativa.

“Yo soy el sustento de mi familia y ahorita estoy pagando la medicina; yo creo en la justicia. Creo en la justicia de Dios”, por su parte, la Fiscalía de Justicia, confirmó que abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.