Francisco Garduño vinculado a proceso por incendio en Ciudad Juárez

A las 10 :30 de la mañana del domingo llegó a los juzgados federales de Ciudad Juárez el comisionado del Instituto Nacional de Migración (IN) Francisco Garduño para una audiencia en la que fue vinculado a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.

A su llegada a los juzgados, acompañado de su médico particular y sus abogados, fue cuestionado sobre su estado de ánimo y dijo que estaba tranquilo “como siempre”.

Los abogados de Francisco Garduño llegaron a presentar pruebas ante las más 30 acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el número uno del INM.

“Vamos a exponer nuestros datos de prueba y nuestros argumentos defensa”, señaló uno de sus abogados Rodolfo Pérez Velázquez.

Se alarga audiencia de Francisco Garduño

La audiencia de vinculación a proceso se alargó por 11 horas y luego de tres recesos, llegó el veredicto del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien decidió vincularlo a proceso por el cargo de “ejercicio indebido del servicio público”.

Tras el fallo le fijó una medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días a los propios juzgados federales.

Tras salir de las instalaciones, Garduño Yáñez expuso sus medidas cautelares y reiteró que continuará al frente del INM y al pendiente de lo que requiera la justicia.

“Ya escucharon ustedes, quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio o hacer declaraciones en relación al proceso, entonces me sigo acogiendo al acta constitucional y en eso seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las acciones para la reparación integral”, dijo.

De acuerdo con la acusación formulada por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Francisco Garduño Yáñez fue omiso en ejercer, supervisar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria; sin embargo, continuará su proceso en libertad…

¿Qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

La noche de este lunes 27 de marzo, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua se registró un motín entre migrantes. Todas las corporaciones se dieron cita al puente internacional Lerdo, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso Texas.

Según los agentes del INM los extranjeros que estaban bajo resguardo para ser trasladados al sur de la República Mexicana, cuando intentaron salirse a la fuerza de las instalaciones y comenzaron a quemar colchones y ropa.

Mientras llegaba la ayuda, adentro todo estaba fuera de control. Elementos de bomberos, rescate, militares y Guardia Nacional se acercaron al apoyo. Afuera de la puerta principal, se encontraban cuatro personas sin vida, eran migrantes que no alcanzaron a escapar del fuego.

Algunos de los heridos eran sacados del lugar de peligro cargando, se encontraban con quemaduras graves, algunos más estaban intoxicados por la cantidad de humo que habían inhalado en medio del caos en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los traslados a diferentes hospitales, comenzaron con la llegada de las ambulancias al lugar. Mientras se podía ver la desesperación en el rostro de algunas personas como una migrante venezolana que pedía a gritos por su marido que estaba detenido y salió en ambulancia.

Con estas palabras pedía auxilio: “lo agarraron sin ningún motivo, sin ningún motivo nos cogen en la calle y nos llevan, así no te dicen tal cosa mira tienes papeles nada, te cogen y te meten ya.” En el estacionamiento del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua quedaron algunos cuerpos cubiertos con plástico son las víctimas mortales de este motín de migrantes en la frontera de la República Mexicana.