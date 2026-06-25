“Brujo abusó de mí": limpia en Mercado de Sonora acaba en supuesta agresión sexual

Una mujer denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de un supuesto brujo en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México (CDMX) durante un ritual.

Este caso fue dado a conocer en redes sociales, donde la mujer conocida como Paranordan publicó dos videos al respecto de lo que vivió en este mercado ubicado en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De unas compras a un trabajo de limpia que nadie pidió

El 23 de junio de 2026, la usuaria subió un primeri video en donde señaló que al parecer fue víctima de abuso sexual al acudir al mercado.

De acuerdo con ella, acudió a este lugar para comprar unas hierbas y otros objetos para "hacer una limpia", cuando de pronto un hombre de un local le habló.

Cuando ella se acercó y le compró algunos artículos, pero en ese momento la situación cambió. Según ella, nunca le pidió que le hiciera algún ritual, pero él comenzó con el trabajo.

El ritual que se convirtió en abuso sexual en Mercado de Sonora

La mujer contó que en algún momento este sujeto le dijo que la acompañara a un cuarto arriba del local, y él nunca dejó de hacer el ritual.

"Escupió como un agua, después colocó algo en la parte de arriba de mis pompas y empezó a hacer movimientos circulares preguntándome de la energía y cosas así", contó.

Según el relato de la mujer, sintió que este hombre comenzó a bajarle el pantalón y su ropa interior, ante lo cual ella quedó paralizada, pero él seguía con este ritual.

"Él seguía haciendo el ritual, como que las cosas, escupiendo y diciendo oraciones y diciendo cosas hasta que sentí que fue bajando su mano cada vez más".

Esto siguió hasta que, dijo, el hombre tocó sus partes íntimas. La mujer se quitó, subió la ropa y se fue, pero antes de que ella saliera de ahí, el sujeto le regaló "cosas de protección", como un jabón.

@paranordan Acaban de abusar de mi y no se que hacer, necesito su ayuda ♬ sonido original - paranordan

Mujer dice que le "robaron" su energía y vivió cosas paranormales

La mujer compartió otro video en donde escribió: "Un brujo abusó sexualmente de mí".

Luego de lo ocurrido, relató que comenzaron a sucederle cosas paranormales por la noche y que el hombre "se comió" parte de su energía.

En un segundo video dijo que al acostarse en su cama acompañada de su perrita, escuchó que de su clóset jalaron algo y después un golpe en el piso.