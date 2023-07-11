La historia de Gabriel Quadri: De su nombre en las boletas a aspirante a candidato

Ricardo Gabriel Quadri de la Torre es uno de los 13 aspirantes registrados para el cargo de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México; sin embargo, esta no es la primera vez que busca ser candidato presidencial. Esta es su historia y algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Gabriel Quadri nació el 4 de agosto de 1954 en la Ciudad de México, por lo que pronto cumplirá 69 años. Tiene la carrera en Ingeniería civil por la Universidad Iberoamericana y fue presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE) de 1994 a 1997.

Fue candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el distrito 23 de Coyoacán en la CDMX, resultando victorioso en las elecciones de 2021.

Cuando Gabriel Quadri intentó ser presidente en las elecciones 2012

Quadri va por el segundo intento para ser presidente de México, pues fue en las elecciones 2012, donde se enfrentó contra la panista Josefina Vázquez Mota, el priista Enrique Peña Nieto y el perredista Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esos comicios, Peña Nieto resultó ganador con la alianza del tricolor y el Partido Ecologista Verde de México (PVEM). De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el candidato de la Nueva Alianza únicamente logró el apoyo del 02.30% del total.

Acusación a Gabriel Quadri por transfobia

Una de las polémicas más sonadas del candidato de Va por México fue cuando recibió una queja ante el Consejo nacional para Prevenir la Discriminación, pues en una sesión llamó "señor" a Salma Luévano, diputada trans justo en el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Quadri se afilia formalmente al PAN

El pasado 18 de abril, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, anunció la afiliación formal de Gabriel Quadri como militante del partido. En noviembre del 2021, el dirigente del PAN anunció que Quadri de la Torre ocuparía el cargo de coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático en el Comité Ejecutivo Nacional del partido.