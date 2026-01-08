¡Cierren el refrigerador! Frente Frío 27 trae vientos helados y lluvias; así el clima en México

El frente frío número 27 continúa afectando el clima en México , este fenómeno se está reforzando sobre el noroeste mexicano y, al chocar con las corrientes de aire en la atmósfera, nos recordará que el invierno sigue aquí.

Saca las cobijas pesadas y la chamarra, porque se espera un descenso marcado de temperatura, vientos que soplarán con fuerza y la probabilidad de que las montañas de Sonora y Chihuahua se pinten de blanco con nieve o aguanieve. Aunque el sol brillará en gran parte del país, las mañanas seguirán siendo "de congelador" en las zonas del centro y norte.

⚠️¡Mantente alerta! En los próximos días, el #FrenteFrío número 27 ocasionará #CondicionesMeteorológicasAdversas en el noroeste y norte del territorio nacional, así como en el #GolfoDeMéxico. Más detalles, en el video. ⤵️ pic.twitter.com/ylBPJUjTN7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 7, 2026

¿Habrá lluvias en México?

Las lluvias continuarán para la mayor parte del territorio nacional. Una circulación anticiclónica (que funciona como un "escudo" contra las nubes) mantendrá el cielo despejado y una baja probabilidad de lluvia en casi toda la República.

Sin embargo, hay excepciones importantes:



Nieve y aguanieve: Se esperan condiciones para nevadas en las zonas montañosas de Sonora y Chihuahua.

Chubascos: En Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: En zonas de Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán.

Temperaturas máximas y mínimas para el 8 de enero 2026

A pesar de estar en pleno invierno, el termómetro subirá considerablemente por la tarde en varios estados, creando un contraste térmico importante. Si estás aquí, sentirás calorcito:



Máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Colima, Tabasco y la Península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente 27 mantendrá un ambiente gélido durante la madrugada. Aquí te detallo las temperaturas mínimas esperadas por regiones:



Extremo (-15 a -10 °C): Zonas serranas de Chihuahua y Durango .

Zonas serranas de . Gélido (-10 a -5 °C): Sierras de Baja California y Sonora .

Sierras de . Muy Frío (-5 a 0 °C): Zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Frío (0 a 5 °C): Sierras de Ciudad de México, Morelos, Aguascalientes y Jalisco.

Se prevé descenso de #Temperatura en el noroeste y norte de México y #Lluvias fuertes en la península de #BajaCalifornia, #Sonora y #Chihuahua.



Más información en. ⤵️https://t.co/vpt47Li4gR pic.twitter.com/Jas7i4mGpW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

Clima en la CDMX y Edomex

En el Valle de México, el ambiente será seco y con mucho sol durante el día, pero no te confíes: las madrugadas seguirán siendo el principal reto.



CDMX: Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas como Tlalpan y Milpa Alta.

Temperaturas mínimas de en zonas altas como Tlalpan y Milpa Alta. Edomex: Ambiente muy frío con heladas, alcanzando temperaturas de -5 a 0 °C en zonas montañosas.

Ambiente muy frío con heladas, alcanzando temperaturas de en zonas montañosas. Cielo: Mayormente despejado, así que bloqueador solar de día y chamarra de noche.

Vientos fuertes por Frente Frío en México

El Frente Frío 27 se desplaza sobre el norte del país, y su interacción con las corrientes en chorro generará vientos de gran intensidad que podrían causar tolvaneras:

